सोने से पहले अपनाएं ये 5 ब्यूटी आदतें, त्वचा के लिए हैं लाभदायक

रात को सोने से पहले सबसे पहला कदम है कि आप अपने चेहरे से मेकअप पूरी तरह साफ कर लें। इसके लिए आप हल्के मेकअप हटाने वाले उत्पाद का उपयोग करें, जो आपकी त्वचा को नुकसान न पहुंचाए।

मेकअप हटाने से आपकी त्वचा को खुलकर सांस लेने का मौका मिलता है और यह गंदगी और तेल को हटाकर पोषण के लिए तैयार हो जाती है। इससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करती है और सुबह उठते ही निखरी हुई लगती है।