भारतीय संस्कृति में बच्चों के पालन-पोषण के लिए इन 5 प्राचीन टिप्स को अपनाएं

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आयुर्वेदिक जीवनशैली अपनाएं

आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जो संतुलित आहार और जीवनशैली पर जोर देती है। बच्चों को आयुर्वेदिक भोजन और दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करना उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे उनका पाचन तंत्र मजबूत होता है और वे बीमारियों से दूर रहते हैं। आयुर्वेदिक जीवनशैली बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें प्राकृतिक उपचारों के प्रति जागरूक भी बनाती है। यह उनकी समग्र सेहत को बेहतर बनाती है।