काम पूरा करने के लिए अपनाएं '5 मिनट का नियम', आपका जीवन हो जाएगा आसान
क्या है खबर?
'5 मिनट का नियम' एक ऐसा तरीका है, जिससे आप अपने कामों को जल्दी और आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह नियम खासकर तब मददगार होता है जब आप किसी बड़े काम को टालते रहते हैं या उसे पूरा करने में हिचकिचाते हैं। इस लेख में हम आपको इस नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे और जानेंगे कि कैसे आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।
#1
छोटे-छोटे कामों से शुरू करें
इस नियम का पहला कदम है कि आपको अपने बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। इससे आपको काम कम बोझिल लगेगा और आप उसे आसानी से पूरा कर पाएंगे।
उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है तो उसे अलग-अलग खंडों में बांट लें और हर खंड को 5 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य रखें।
इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आप तेजी से काम कर पाएंगे।
#2
समय का सही उपयोग करें
5 मिनट का नियम अपनाने से पहले आपको अपने दिन का सही प्रबंधन करना होगा। इसके लिए आप एक डायरी या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सभी कामों का समय तय कर सकें।
इससे आपको पता चलेगा कि कौन-सा काम कितना समय लेगा और आप किस-किस काम को 5 मिनट में पूरा कर सकते हैं।
इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आप अधिक उत्पादक बन सकेंगे।
#3
जरूरी काम पहले करें
सबसे पहले यह तय करें कि आपके लिए कौन-से काम ज्यादा अहम हैं और कौन-से कम मायने रखते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस काम को पहले करना चाहिए और किसे बाद के लिए टालना चाहिए।
इसके लिए आप एक सूची बना सकते हैं, जिसमें सबसे अहम काम ऊपर हों और कम जरूरी नीचे। इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आप तेजी से काम कर पाएंगे।
#4
थोड़ा आराम भी है जरूरी
लंबे समय तक लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में थोड़ा आराम लेना जरूरी होता है। 5 मिनट का नियम अपनाने पर भी आपको हर 25 मिनट बाद 5 मिनट का आराम लेना चाहिए।
इस दौरान आप थोड़ा टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं या कुछ हल्का-फुल्का खा सकते हैं। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आप अधिक उत्पादक बन सकेंगे।
इस समय संगीत सुना जा सकता है।