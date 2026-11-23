ज्यादा फोन चलाने वाले किशोरों की याददाश्त होती है कम (तस्वीर: पिक्सेल)

ज्यादा मोबाइल चलाने वाले किशोरों के दिमाग का याददाश्त से जुड़ा हिस्सा होता है छोटा- अध्ययन

लेखन सयाली 01:14 pm Nov 23, 202601:14 pm

क्या है खबर?

आज के समय में किशोर मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं और हर काम के लिए उस पर निर्भर हो गए हैं। इसका असर अब उनकी याददाश्त पर भी पड़ रहा है। एक हालिया अध्ययन से सामने आया है कि जो किशोर फोन और टैबलेट पर ज्यादा समय बिताते हैं, उनके दिमाग का एक गहरा हिस्सा छोटा हो जाता है। यह हिस्सा याददाश्त से जुड़ा होता है। आइए इस अध्ययन के बारे में विस्तार से जानते हैं।