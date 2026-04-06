दिन को ताजगी से भर देंगे नींबू से बनने वाले ये व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

नींबू एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वाद में खट्टा-मीठा होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। नींबू का उपयोग हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई तरीकों से कर सकते हैं। आइए आज हम आपको नींबू से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो आपके दिन को ताजगी से भर देंगे।

#1 नींबू वाले चावल नींबू वाले चावल एक सरल और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को उबाल लें, फिर उसमें ताजा नींबू का रस डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें करी पत्ते और सरसों के बीज डालकर तड़का लगाएं। यह चावल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे आप किसी भी सब्जी के साथ परोस सकते हैं।

#2 नींबू पानी नींबू पानी एक पारंपरिक पेय है, जो गर्मियों में बहुत ही ताजगी देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी में थोड़ा-सा नींबू का रस निचोड़ें, फिर इसमें चीनी या शहद मिलाएं और अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नमक भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। यह पेय न केवल प्यास बुझाता है बल्कि शरीर को तरोताजा भी रखता है।

Advertisement

#3 नींबू की खट्टी-मीठी चटनी नींबू की खट्टी-मीठी चटनी एक बेहतरीन स्नैक डिप हो सकती है। इसे बनाने के लिए आपको ताजे नींबू का रस, गुड़, नमक और कुछ मसाले चाहिए। सबसे पहले गुड़ को पानी में घोल लें, फिर इसमें नींबू का रस डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसमें नमक और अपनी पसंदीदा मसाले डालकर इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। यह चटनी समोसे, कचौड़ी या किसी भी स्नैक के साथ बहुत अच्छी लगती है।

Advertisement