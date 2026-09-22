ईरान के मशहूर स्थान

ईरान की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 जगहों को अपने यात्रा कार्यक्रम में जरूर करें शामिल

लेखन सयाली 02:38 pm Sep 22, 202602:38 pm

क्या है खबर?

ईरान पश्चिम एशिया का एक देश है, जो अपनी प्राचीन सभ्यता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की वास्तुकला, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। ईरान में घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें हैं, जो आपको अनोखा अनुभव प्रदान करेंगी। यहां के ऐतिहासिक स्मारक, बाजार, बाग-बगिचे और संग्रहालय आपको ईरान की संस्कृति से रूबरू कराएंगे। आइए जानें कि ईरान की यात्रा पर जाने से पहले किन-किन जगहों को कार्यक्रम में शामिल करना फायदेमंद है।