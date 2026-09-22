ईरान की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 जगहों को अपने यात्रा कार्यक्रम में जरूर करें शामिल
क्या है खबर?
ईरान पश्चिम एशिया का एक देश है, जो अपनी प्राचीन सभ्यता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की वास्तुकला, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। ईरान में घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें हैं, जो आपको अनोखा अनुभव प्रदान करेंगी। यहां के ऐतिहासिक स्मारक, बाजार, बाग-बगिचे और संग्रहालय आपको ईरान की संस्कृति से रूबरू कराएंगे। आइए जानें कि ईरान की यात्रा पर जाने से पहले किन-किन जगहों को कार्यक्रम में शामिल करना फायदेमंद है।
#1
तेहरान
तेहरान ईरान की राजधानी है, जो आधुनिकता और पारंपरिकता का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है। यहां आप गोलिस्तान महल, राष्ट्रीय संग्रहालय और आजादी टॉवर जैसी ऐतिहासिक जगहें देख सकते हैं।
तेहरान का बाजार भी घूमने लायक है, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प और खाने-पीने की चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहां के पार्क और बाग-बगिचे भी सुकून देने वाले हैं।
यहां की कला गैलरी और संग्रहालय भी आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे।
#2
इस्फहान
इस्फहान को ईरान का 'नगिन' भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी सुंदरता और वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहां की मस्जिदें, बाग-बगिचे और पुल देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
इमाम स्क्वायर, शेख लोती मस्जिद, खाजू पुल और जिंबोलोन बाग-बगिचे यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। इसके अलावा यहां की कला गैलरी और संग्रहालय भी आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे।
इस्फहान में आप ईरान की संस्कृति और इतिहास को करीब से जान सकते हैं।
#3
शिराज
शिराज अपनी फूलों की खुशबू और बाग-बगिचों के लिए मशहूर है। यहां आप नेसरुल मुल्क मस्जिद, करीम खान किला, नासिर अल-मुल्क मस्जिद और कजार महल जैसी ऐतिहासिक जगहें देख सकते हैं।
शिराज को कवियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां कई मशहूर कवि जन्मे थे। यहां के बाजार, पार्क-बगिचे और संग्रहालय भी घूमने लायक हैं।
इसके अलावा यहां की कला गैलरी और संग्रहालय भी आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे।
#4
यज्द
यज्द एक पुराना शहर है, जो अपनी मिट्टी की इमारतों और पानी के प्रबंध के लिए जाना जाता है। यहां आप झोखो, बुरज-ए-नारिंज और दारु-ए-ख्वाजवी मस्जिद आदि देख सकते हैं।
यज्द को पानी के प्रबंध का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जल आपूर्ति के लिए खास तरीके अपनाए जाते थे। यहां के बाजार, पार्क-बगिचे और संग्रहालय भी घूमने लायक हैं।
इसके अलावा यहां की कला गैलरी और संग्रहालय भी आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे।
#5
मसंदेर
मसंदेर ईरान का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो अपने समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां आप सहरबाजार, मोलवी पुल और अलवी मस्जिद आदि देख सकते हैं।
मसंदेर आने वाले पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का आनंद लेते हैं। यहां के बाजार, पार्क-बगिचे और संग्रहालय भी घूमने लायक हैं।
इन जगहों को देखने के बाद ही आपको इस देश की संस्कृति पता चलेगी।