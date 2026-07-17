पनीर के व्यंजन

इन 5 व्यंजनों से अपने खाने में लाएं पनीर का स्वाद, आसान है रेसिपी

लेखन अंजली 04:39 pm Jul 17, 202604:39 pm

क्या है खबर?

पनीर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह भारतीय खाने की एक जरूरी सामग्री है। पनीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। आज हम आपको कुछ ऐसे खास पनीर व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आपके खाने को और भी मजेदार बना देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके रोजमर्रा के खाने में नया स्वाद जोड़ेंगे। तोे आइए बिना किसी देर के इन व्यंजनों की विधि जानते हैं।