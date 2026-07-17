इन 5 व्यंजनों से अपने खाने में लाएं पनीर का स्वाद, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
पनीर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह भारतीय खाने की एक जरूरी सामग्री है। पनीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। आज हम आपको कुछ ऐसे खास पनीर व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आपके खाने को और भी मजेदार बना देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके रोजमर्रा के खाने में नया स्वाद जोड़ेंगे। तोे आइए बिना किसी देर के इन व्यंजनों की विधि जानते हैं।
#1
पनीर टिक्का मसाला
पनीर टिक्का मसाला एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों में मिलाकर रखें, फिर इन्हें तंदूर या ओवन में भूनें। एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और मसाले मिलाएं। अंत में इसमें भुना हुआ पनीर डालकर पकाएं। इसे नान या रोटी के साथ परोसें।
#2
पनीर भुर्जी
पनीर भुर्जी एक जल्दी बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खा सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों को तेल में भूनें, फिर इसमें कसकर कदूकस किया हुआ पनीर मिलाएं और थोड़ी देर पकाएं। अंत में हरे धनिये से सजाकर गर्मागर्म परोसें।
यह व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है, जिससे यह आपके रोजमर्रा के खाने में नया तड़का लगाएगा।
#3
मटर पनीर
मटर पनीर एक क्लासिक उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसमें हरे मटर और पनीर का मेल होता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों की ग्रेवी तैयार करें, फिर इसमें उबले हुए हरे मटर डालें और थोड़ी देर पकने दें।
अब इसमें क्यूब्स में कटा हुआ पनीर डालकर हल्का-हल्का मिलाएं। अंत में हरी धनिये की पत्तियों से सजाकर इसे रोटी या चावल के साथ परोसें। यह व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।
#4
पनीर मलाई टिक्का
पनीर मलाई टिक्का एक खास प्रकार का टिक्का होता है, जिसमें मलाईदार मसाला होता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर के टुकड़ों को मलाईदार दही मिश्रण में मिलाकर रखें, जिसमें क्रीम, मक्खन और मसाले होते हैं। इसके बाद इन्हें तंदूर या ओवन में भूनें।
इस व्यंजन को पार्टी या खास अवसरों पर परोसना बहुत अच्छा लगता है। इसका स्वाद और बनावट आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी।
#5
पनीर पास्ता
पनीर पास्ता एक फ्यूजन व्यंजन है, जिसमें इटालियन स्वाद भारतीय ट्विस्ट होता है।
इसके लिए सबसे पहले पास्ता को उबाल लें, फिर एक पैन में मक्खन गर्म करें, उसमें मैदा भूनें, दूध मिलाकर सफेद सॉस बनाएं। अब इसमें कदूकस किया हुआ पनीर डालें और मसाले मिलाएं। उबले हुए पास्ता को इस सॉस में मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
यह व्यंजन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है।