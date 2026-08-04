मुंहासे और बालों का झड़ना? जानिए त्वचा और बालों की देखभाल से जुड़ी गलतियां
क्या है खबर?
त्वचा और बालों की देखभाल के लिए हम कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार फिर भी मुंहासे और बालों का झड़ना बंद नहीं होता। इसका कारण हो सकता है कि हम अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हों। इन गलतियों को समझकर और सही जानकारी लेकर हम इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे, जो मुंहासे और बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं।
#1
त्वचा देखभाल के सामान का सही चयन न करना
त्वचा देखभाल के सामान का सही चयन करना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना सोचे-समझे कोई भी सामान खरीद लेते हैं और उसे इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है।
हर त्वचा की अलग-अलग जरूरत होती है, इसलिए अपने त्वचा प्रकार के अनुसार ही सामान चुनें।
इसके अलावा नए सामान को धीरे-धीरे अपनाएं और किसी भी नए सामान का इस्तेमाल करने से पहले एक छोटा परीक्षण जरूर करें।
#2
सफाई पर ध्यान न देना
त्वचा की सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना अपनी त्वचा को अच्छे से साफ नहीं करते तो इससे गंदगी और तेल जमा हो सकता है, जिससे मुंहासे होने की संभावना बढ़ जाती है।
चेहरे को सुबह और शाम दोनों बार अच्छे से धोएं और गंदगी हटाने वाले फेसवॉश का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा हफ्ते में कम से कम एक बार स्क्रब जरूर करें ताकि मृत त्वचा कोशिकाएं हट सकें और त्वचा ताजगी महसूस करे।
#3
त्वचा को नमी न देना
कई लोग सोचते हैं कि अगर उनकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो उन्हें नमी देने की जरूरत नहीं होती।
यह एक आम गलती है क्योंकि हर प्रकार की त्वचा को नमी की जरूरत होती है। नमी आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखती है और उसे नरम बनाती है।
अगर आप अपनी त्वचा को सही तरीके से नमी नहीं देते तो इससे आपकी त्वचा रूखी और बेजान दिख सकती है, जिससे मुंहासे होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
#4
त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने पर ध्यान न देना
त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाना एक अहम प्रक्रिया है, जिससे त्वचा ताजगी महसूस करती है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
हफ्ते में दो बार हल्के स्क्रब का उपयोग करें ताकि मृत कोशिकाएं हट सकें और त्वचा को नया जीवन मिल सके। इससे आपकी त्वचा साफ, चमकदार और स्वस्थ दिखेगी, जिससे मुंहासे होने की संभावना भी कम होगी।
#5
तनाव को नजरअंदाज करना
तनाव भी मुंहासे और बालों के झड़ने का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, जो इन समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं।
योग, ध्यान या अन्य शारीरिक गतिविधियों द्वारा तनाव को कम करने की कोशिश करें।
इन गलतियों से बचकर आप अपनी त्वचा की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं।