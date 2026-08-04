त्वचा और बालों की देखभाल से जुड़ी गलतियां

मुंहासे और बालों का झड़ना? जानिए त्वचा और बालों की देखभाल से जुड़ी गलतियां

लेखन अंजली 01:26 pm Aug 04, 202601:26 pm

क्या है खबर?

त्वचा और बालों की देखभाल के लिए हम कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार फिर भी मुंहासे और बालों का झड़ना बंद नहीं होता। इसका कारण हो सकता है कि हम अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हों। इन गलतियों को समझकर और सही जानकारी लेकर हम इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे, जो मुंहासे और बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं।