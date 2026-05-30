आम पन्ना बनाम नारियल पानी बनाम गन्ने का रस: जानिए इनमें से कौन-सा पेय है बेहतर?
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेट रखने के लिए लोग तरह-तरह के पेय का चयन करते हैं। इनमें आम पन्ना, नारियल पानी और गन्ने का रस सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। हालांकि, अगर आप इन तीनों पेय में से किसी एक को चुनने में उलझन में हैं तो आइए आज हम आपको इन तीनों पेय के पोषण तत्वों के बारे में बताते हैं, फिर जानते हैं कि इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए बेहतर है।
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आम पन्ना
आम पन्ना कच्चे आमों से बनाया जाता है, जो पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के साथ-साथ विटामिन-A, विटामिन-C और विटामिन-E से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं। आम पन्ना में पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है, जो पाचन को ठीक रखने और भूख को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।
#2
नारियल पानी
नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है, जो शरीर में सोडियम और पोटेशियम के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखने और पेट की गर्मी को कम करने में भी मदद कर सकता है। नारियल पानी में कैलोरी कम होती है और यह शक्कर से मुक्त होता है, इसलिए मधुमेह रोगी भी इसका सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार नारियल पानी गर्मियों में एक हल्का और सेहतमंद विकल्प हो सकता है।
#3
गन्ने के रस में होते हैं अधिक पोषक तत्व
गर्मियों के दौरान गन्ने के रस का सेवन भी काफी अच्छा माना जाता है। इसका कारण है कि यह आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्वों से भरपूर होता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। यह शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने में भी कारगर है। गन्ने का रस प्राकृतिक शुगर से युक्त होता है, इसलिए मधुमेह रोगी इसका सेवन कर सकते हैं।
चयन
किसका चयन करना है बेहतर?
अब बारी आती है यह उलझन दूर करने की कि इनमें से किस पेय का चयन करना ज्यादा बेहतर है तो इसका जवाब आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आप वजन घटाने की कोशिश में लगे हैं तो आम पन्ना और गन्ने का रस आपके लिए बेहतर विकल्प है, जबकि नारियल पानी का सेवन पाचन को ठीक रखने और पेट की गर्मी को कम करने में मदद कर सकता है।