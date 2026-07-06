मानसून में इन घास के मैदानों की करें यात्रा

मानसून के दौरान भारत के इन घास के मैदानों की यात्रा बन सकती है यादगार

लेखन अंजली 02:15 pm Jul 06, 202602:15 pm

क्या है खबर?

घास के मैदानों की हरियाली मानसून के दौरान और भी बढ़ जाती है। इस दौरान ये जगहें पर्यटकों को अपने आकर्षण से लुभाती हैं। मानसून में यहां की हरियाली और ठंडी हवा एक अलग ही अनुभव देती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और शांत वातावरण में समय बिताना चाहते हैं तो ये घास के मैदान आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं।