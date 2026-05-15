मानसून के दौरान इन नदियों के बांधों की यात्रा बन सकती है यादगार

मानसून के दौरान बांधों की यात्रा एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है। भारत के उत्तरी हिस्से में कई ऐसे बांध हैं, जहां आप मानसून के दौरान प्राकृतिक सुंदरता और शांति का आनंद ले सकते हैं। यहां हम कुछ प्रमुख बांधों की बात करेंगे, जो आपके मानसून यात्रा की योजना को और भी खास बना देंगे। इन बांधों की यात्रा न केवल आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी, बल्कि आपको शांतिपूर्ण और सुकून भरा समय बिताने का मौका भी देगी।

#1 भाखड़ा नांगल बांध (पंजाब-हिमाचल प्रदेश सीमा) भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह सतलुज नदी पर बना हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य पानी की आपूर्ति करना है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 226 मीटर है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मानसून के दौरान यहां का दृश्य बहुत ही आकर्षक है, जब चारों ओर हरियाली और पानी की छटा देखने को मिलती है। यहां आप नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं।

#2 गोविंद सागर बांध (हिमाचल प्रदेश) गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध के पीछे स्थित है। यह सतलुज नदी पर बना हुआ है और इसका निर्माण बिजली बनाने के लिए किया गया था। इस बांध का क्षेत्रफल लगभग 90 किलोमीटर है और यहां की झील बहुत ही सुंदर दिखती है। मानसून के दौरान यहां का पानी भर जाता है, जिससे यह और भी आकर्षक बन जाता है। यहां आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं।

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#3 रिहंद बांध (उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा) रिहंद बांध उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है। यह रिहंद नदी पर बना हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य बिजली बनाना है। इस बांध की लंबाई लगभग 234 किलोमीटर है, जिससे यह भारत की सबसे लंबी झीलों में से एक है। मानसून के दौरान यहां काफी पानी भर जाता है, जिससे यह बहुत ही सुंदर दिखता है। यहां आप साइकिल चलाने या पहाड़ों पर चढ़ाई का आनंद भी ले सकते हैं।

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