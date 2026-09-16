वायु प्रदूषण और आत्महत्या के जोखिम के बीच संबंध का खुलासा

वायु प्रदूषण से बढ़ रहा आत्महत्या का जोखिम? नए शोध में चौंकाने वाले खुलासे

लेखन अंजली 04:32 pm Sep 16, 202604:32 pm

क्या है खबर?

यह तो सब जानते हैं कि वायु प्रदूषण का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन क्या इसका संबंध आत्महत्या के जोखिमों से भी जुड़ा होता है? क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के वैज्ञानिकों ने इस बात की जांच की कि क्या वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और जल प्रदूषण आत्महत्या से होने वाली मौत और आत्महत्या से जुड़े व्यवहारों के जोखिम पर असर डाल सकता है। आइए इस शोध के बारे में जानते हैं।