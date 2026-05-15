गर्मियों में अपनी बिल्ली को हाइड्रेट रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में पालतू जानवरों को अधिक देखभाल की जरूरत होती है, खासकर जब बात पानी की हो। बिल्ली के लिए पानी का सेवन उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। गर्मियों के दौरान प्यास कम लगने के कारण बिल्लियां पर्याप्त पानी नहीं पी पाती हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी बिल्ली को हाइड्रेट रख सकते हैं।

#1 पानी की कई सारी कटोरियां रखें अपनी बिल्ली के लिए घर के अलग-अलग हिस्सों में पानी की कई सारी कटोरियां रखें। इससे बिल्ली को किसी एक जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह जब चाहें और जहां चाहें पानी पी सकेगी। इसके अतिरिक्त आप अपनी बिल्ली के लिए पानी की बोतल भी खरीद सकते हैं। यह बोतल हल्की होती है और इसे आप आसानी से ले जा सकते हैं। इससे आप अपनी बिल्ली को कहीं भी आसानी से पानी पिलाने में सक्षम हो जाएंगे।

#2 पानी में कुछ स्वाद मिलाएं अगर आपकी बिल्ली को पानी पीने में दिलचस्पी नहीं है तो आप उसमें उसका पसंदीदा स्वाद मिलाकर उसे हाइड्रेट रख सकते हैं। इसके लिए आप कुछ फल जैसे कि तरबूज, खरबूज, अंगूर या सेब का रस पानी में मिलाएं। इससे न केवल पानी का स्वाद बढ़ेगा बल्कि आपकी बिल्ली को यह पीने में मजा भी आएगा। इसके अलावा आप बिल्ली के पानी में कुछ बूंदें नारियल पानी की भी मिला सकते हैं, जो उसे ताजगी प्रदान करेगा।

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#3 ठंडे पानी का करें इस्तेमाल गर्मियों के दौरान ठंडा पानी पीने से आपकी बिल्ली को ताजगी मिलेगी और वह अधिक मात्रा में पानी पिएगी। आप अपनी बिल्ली के पानी की कटोरी में बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं या फिर पानी को फ्रिज में रखकर ठंडा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बिल्ली के लिए एक छोटा सा पालतू कूलर भी खरीद सकते हैं, जिसमें ठंडा पानी भरकर रख सकते हैं। इससे आपकी बिल्ली को ठंडक मिलेगी और वह हाइड्रेट रहेगी।

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#4 गीले खाने का करें चयन अगर आपकी बिल्ली सूखा खाना खाना पसंद नहीं करती है तो आप उसे गीला खाना दे सकते हैं, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। इससे न केवल उसकी भूख मिटेगी बल्कि उसे भरपूर पानी भी मिलेगा। आप बाजार से ऐसी डिब्बाबंद खाना खरीद सकते हैं, जो खासतौर पर बिल्लियों के लिए बना होता है और उनमें अच्छी सामग्री होती हैं। इससे आपकी बिल्ली का पेट भरा रहेगा और वह हाइड्रेट भी रहेगी।