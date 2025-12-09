8 घंटे की नींद जरूरी नहीं, 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त; जानें कैसे

हमसे अक्सर कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए 7 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है। कई अध्ययनों में कहा गया है कि रोजाना 7-8 घंटे से कम नींद लेने पर मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अब एक विशेषज्ञ ने कहा है कि 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त है, बस ये अच्छी होनी चाहिए।

बयान 8 घंटे की नींद का होता है नियम अमेरिका के बॉस्टन में नींद और अनुभूति केंद्र के निदेशक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर टोनी कनिंघम के मुताबिक, 7 से 9 घंटे की नींद की जो सलाह दी जाती है, वो औसत है और इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। उन्होंने कहा, "कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें 5-6 घंटे की नींद की ही जरूरत पड़ती है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें 10-11 घंटे की नींद चाहिए।"

नींद की गुणवत्ता नींद की गुणवत्ता रखती है मायने डॉक्टर टोनी कनिंघम के मुताबिक, नींद के समय से ज्यादा नींद की गुणवत्ता मायने रखती है। उन्होंने कहा कि नींद की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, तब नींद का दबाव और लय कितने हैं। दिन में जितने ज्यादा समय तक हम जागते हैं, नींद का दबाव उनता ज्यादा बढ़ता है, वहीं नींद की लय हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी के तौर पर काम करती है।

बयान 20-30 मिनट के अंदर आ जानी चाहिए नींद एक अच्छी नींद के लिए नींद के दबाव और लय का साथ मिलकर काम करना जरूरी है। डॉक्टर टोनी कनिंघम के मुताबिक, आपको सोने तभी जाना चाहिए, जब नींद का दबाव इतना हो कि आप 20 से 30 मिनट के अंदर सो जाएं और अगर आपको 20-30 मिनट के अंदर नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब नींद का पर्याप्त दबाव नहीं बना है। ऐसा होने पर उन्होंने नहाने और मेडिटेशन करने जैसी कोई गतिविधि करने की सलाह दी।

