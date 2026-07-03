रात को सोने से पहले इन 5 योगासनों का करें अभ्यास, नींद से जुड़ी समस्याएं होंगी दूर
क्या है खबर?
रात को सोने से पहले योग करने से शरीर और मन, दोनों को आराम मिलता है। यह एक शांतिपूर्ण गतिविधि है, जो नींद लाने में मदद करती है। योगासन करने से शरीर का तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है, जिससे बेहतर नींद आती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल योगासन बताएंगे, जिन्हें आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं, ताकि नींद न आने की समस्या दूर हो सके।
#1
वज्रासन
वज्रासन एक आसान और असरदार योगासन है, जिसे आप बिस्तर पर भी कर सकते हैं। इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं और एड़ियों पर बैठें। पीठ को सीधा रखें और हाथों को घुटनों पर रख लें। इस स्थिति में कुछ मिनट तक बने रहें और गहरी सांस लें। यह आसन पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर को शांत करता है, जिससे नींद जल्दी आती है।
#2
बालासन
बालासन एक बहुत ही आरामदायक योगासन है, जिसे भी बिस्तर पर बैठकर आराम से किया जा सकता है। इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठकर माथा जमीन पर टिका लें और दोनों हाथ आगे की ओर फैलाएं। इस स्थिति में कुछ मिनट तक बने रहें और गहरी सांस लें। यह आसन पीठ के दर्द को कम करता है और शरीर को आराम देता है, जिससे नींद जल्दी आती है।
#3
शवासन
शवासन यानी मृत मुद्रा शरीर को पूरी तरह से आराम देने वाला योगासन है। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। हथेलियां जमीन पर रखें और पैरों को थोड़ा फैलाएं। इस स्थिति में कुछ मिनट तक शांत रहें। यह आसन मानसिक शांति प्रदान करता है और नींद को बेहतर बनाता है। इसे नियमित रूप से करने से शरीर और मन, दोनों को गहरी नींद मिलती है।
#4
पवनमुक्तासन
पवनमुक्तासन पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए छाती की ओर लाएं। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए उंगलियों को आपस में कस लें। सांस लेते हुए सिर और कंधों को जमीन से उठाते हुए घुटनों को छाती के पास लाएं। कुछ सेकंड के लिए इसी मुद्रा में बने रहें और धीरे-धीरे सांस लेते-छोड़ते रहें। इसके बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।
#5
सुप्त बद्धकोणासन
सुप्त बद्धकोणासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर बाहर की ओर फैलाएं और तलवे आपस जुड़े रहें। इस अवस्था में दोनों हाथों को पेट पर रखें या सिर के पीछे रखें। इस दौरान शरीर सामान्य रूप से सांस लेता रहे। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य स्थित में आ जाएं। इन्हें रोजाना करने से नींद न आने की परेशानी हल हो जाएगी।