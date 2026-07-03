रात को सोने से पहले करें ये योगासन

रात को सोने से पहले इन 5 योगासनों का करें अभ्यास, नींद से जुड़ी समस्याएं होंगी दूर

लेखन सयाली 05:02 pm Jul 03, 202605:02 pm

क्या है खबर?

रात को सोने से पहले योग करने से शरीर और मन, दोनों को आराम मिलता है। यह एक शांतिपूर्ण गतिविधि है, जो नींद लाने में मदद करती है। योगासन करने से शरीर का तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है, जिससे बेहतर नींद आती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल योगासन बताएंगे, जिन्हें आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं, ताकि नींद न आने की समस्या दूर हो सके।