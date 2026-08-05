सीधे खड़े होने की आदत डालना चाहते हैं? इन 5 योगासन को बनाएं रूटीन का हिस्सा
क्या है खबर?
सीधे खड़े होकर चलने से न केवल आपका अंदाज बेहतर लगता है, बल्कि इससे आपकी सेहत और आत्मविश्वास पर भी अच्छा असर पड़ता है। इसके लिए योग एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। योग करने से आप अपनी मुद्रा सुधार सकते हैं और शरीर को मजबूती भी दे सकते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे योगासन बताएंगे, जो आपको सीधे खड़े होने की आदत डालने में मदद करेंगे।
#1
ताड़ासन
ताड़ासन एक सरल और प्रभावी योगासन है, जिसे आप रोजाना 5-10 मिनट कर सकते हैं। इसमें आपको सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाना होता है और पंजों पर खड़े होना होता है।
इस स्थिति में गहरी सांस लें और शरीर को खींचें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है।
नियमित अभ्यास से आपकी मुद्रा सुधरती है और आप सीधा खड़े होने में सक्षम होते हैं।
#2
वृक्षासन
वृक्षासन में एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को जांघ पर टिकाना होता है, फिर हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर नमस्कार करना होता है।
इस स्थिति में कुछ देर संतुलन बनाए रखें। यह आसन आपके पैरों की मजबूती बढ़ाता है और संतुलन सुधरता है।
नियमित अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है, जिससे आप सीधा खड़े होने में सक्षम होते हैं।
#3
वीरभद्रासन
वीरभद्रासन में आपको एक पैर आगे बढ़ाकर दूसरे पैर को पीछे की ओर फैलाना होता है। इसके बाद हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर अलग-अलग दिशा में फैलाना होता है।
इस स्थिति में कुछ देर बने रहें। यह आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है।
नियमित अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और आप सीधे खड़े होने में सक्षम होते हैं।
#4
उष्ट्रासन
उष्ट्रासन में घुटनों के बल बैठकर कमर को पीछे की ओर झुकाना होता है और हाथों से पैरों के तलवों को छूना होता है। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें।
यह आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर का संतुलन भी बेहतर हो जाता है। नियमित अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और आप सीधा खड़े होने में सक्षम हो पाते हैं।
#5
अधोमुखश्वानासन
अधोमुखश्वानासन में हाथ-पैरों पर खड़े होकर शरीर को V आकार में बनाना होता है। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें।
यह आसन पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर का संतुलन बेहतर होता है। नियमित अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और आप सीधे खड़े होने में सक्षम होते हैं।
इन सभी योगासनों का नियमित अभ्यास करके आप न केवल अपनी मुद्रा सुधार सकते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं।