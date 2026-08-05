सीधे खड़े होने की आदत डालना चाहते हैं? इन 5 योगासन को बनाएं रूटीन का हिस्सा

ताड़ासन एक सरल और प्रभावी योगासन है, जिसे आप रोजाना 5-10 मिनट कर सकते हैं। इसमें आपको सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाना होता है और पंजों पर खड़े होना होता है।

इस स्थिति में गहरी सांस लें और शरीर को खींचें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है।

नियमित अभ्यास से आपकी मुद्रा सुधरती है और आप सीधा खड़े होने में सक्षम होते हैं।