मैट के अलावा इन 5 योग करने वाले सामानों में करें निवेश, आसान होगा अभ्यास
क्या है खबर?
योग एक प्राचीन और असरदार अभ्यास है, जो शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। योग करते समय एक अच्छी मैट जरूरी होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य सामान भी आपकी योग प्रक्रिया को आरामदायक और असरदार बना सकते हैं। इन सामान की मदद से आप योग करते समय अधिक आराम महसूस करेंगे और आपके अभ्यास का अनुभव भी बेहतर होगा। आइए 5 ऐसे ही सामानों के बारे में जानते हैं।
#1
योग ईंट
योग ईंट एक खास सामान है, जो आपकी मुद्रा को सही करने में मदद करता है। अगर आप कुछ योगासन करते समय संतुलन नहीं बना पा रहे हैं तो योग ईंट आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसे अपने हाथों की जगह इस्तेमाल करके आप अपने आसनों को सही तरीके से कर सकते हैं। यह आपके शरीर को अतिरिक्त सहारा देती है और आपके लचीलापन को भी बढ़ाती है।
#2
योग पट्टे
योग पट्टों का उपयोग करने से आप अपने हाथों से नहीं पहुंच पाने वाले हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह पट्टे खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, जिनका लचीलापन कम होता है या जो कुछ खास योगासन नहीं कर पाते। इसे इस्तेमाल करके आप अपनी स्ट्रेचिंग की क्षमता बढ़ा सकते हैं और योगाभ्यास का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यह आपके शरीर को अतिरिक्त सहारा देता है और आपके लचीलेपन को भी बढ़ाता है।
#3
योग तकिया
योग तकिया का इस्तेमाल करने से बैठते समय आपकी पीठ सीधी रहती है, जिससे कमर दर्द जैसी समस्याएं नहीं होतीं। यह तकिया खासकर ध्यान करते समय बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपकी मुद्रा सही रहती है। इसे इस्तेमाल करके आप लंबे समय तक बिना किसी असुविधा के बैठ सकते हैं और ध्यान का पूरा आनंद ले सकते हैं। यह आपके योगाभ्यास को भी आरामदायक बनाता है। इसे चुनते समय इसकी गुणवत्ता का खास ध्यान रखें।
#4
योग तौलिया
योग तौलिया पसीने को सोखने और फिसलन से बचाने में मदद करता है, खासकर जब आप गर्म योग करते हों, जैसे कि बिक्रम योग या पिलाटेस। इसे अपने योग मैट पर बिछाकर आप बेहतर पकड़ पा सकते हैं और चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा यह तौलिया आपकी सफाई में भी मदद करता है और आपको अधिक आरामदायक अनुभव देता है। इसे इस्तेमाल करके आप अपनी योग प्रक्रिया को और भी असरदार बना सकते हैं।
#5
योग थैला
योग थैले आपके सभी योग वाले सामानों को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। इसमें आप अपने योग मैट के साथ-साथ अन्य सामान जैसे कि ईंट और पट्टे आदि भी रख सकते हैं। इससे आपका सामान बिखरा नहीं रहता और उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। इन सामान की मदद से आप अपने योग अभ्यास को और भी असरदार बना सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इनसे आपका हर योग सत्र आरामदायक और सुखद अनुभव बनेगा।