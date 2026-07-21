कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल में इन 5 बातों का रखना चाहिए खास ध्यान

अपने व्यक्तिगत दस्तावेजों और सूचनाओं को हमेशा सुरक्षित रखें।

अगर आप किसी कार्यालय में काम करती हैं तो अपने कंप्यूटर के पासवर्ड, बैंक की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को किसी भी जगह पर न रखें जहां कोई आसानी से पहुंच सके।

इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति या स्थिति संदिग्ध लगे तो तुरंत अपने सुपरवाइजर या मानव संसाधन विभाग को सूचित करें। इससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आप मानसिक शांति भी पा सकेंगी।