सर्दियों में इन 5 चीजों से बनाए जाते हैं गुड़ से बने मिठाई, जानें रेसिपी

गुड़ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो सर्दियों में कई मिठाइयों का मुख्य हिस्सा होता है। इसका कारण है कि गुड़ का सेवन शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ कई सेहत लाभ भी दे सकता है। आइए आज हम आपको गुड़ से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों के दौरान अधिकतर घरों में बनाए जाते हैं और खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी होते हैं।

#1 गुड़ की बर्फी गुड़ की बर्फी एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खासतौर पर सर्दियों में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें गुड़ मिलाया जाता है, फिर इसमें सूखे मेवे और इलायची पाउडर डालकर इसे गाढ़ा किया जाता है। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे टुकड़ों में काटकर परोसा जाता है। यह बर्फी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें मौजूद दूध और गुड़ के कारण यह सेहत के लिए भी अच्छी होती है।

#2 गुड़ की खीर गुड़ की खीर एक अन्य लोकप्रिय मिठाई है, जिसे चावल, दूध और गुड़ से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दूध में उबाला जाता है, फिर उसमें गुड़ मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। इस दौरान इसमें सूखे मेवे और इलायची पाउडर डालकर स्वाद बढ़ाया जाता है। यह खीर न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें मौजूद दूध और गुड़ के कारण यह सेहत के लिए भी अच्छी होती है।

#3 गुड़ की पंजीरी पंजीरी एक पारंपरिक उत्तर भारतीय मिठाई है, जिसे सूखे मेवों, सौंफ, इलायची और गुड़ से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले घी में सूखे मेवे भूनें, फिर उसमें सौंफ और इलायची मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकाएं। अब इसमें गुड़ मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं। यह मिश्रण न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद सूखे मेवे और गुड़ के कारण यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है।

#4 गुड़ के लड्डू लड्डू एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे कई तरह से बनाया जाता है। गुड़ के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन या आटे को घी में भूनें, फिर उसमें गुड़ मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें सूखे मेवे डालकर इसे ठंडा होने दें और छोटे-छोटे गोले बना लें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद बेसन या आटे और गुड़ के कारण ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं।