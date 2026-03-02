गर्मियों के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 वन्यजीव अभ्यारण्य, एक बार जरूर जाएं

गर्मियों में घूमने के लिए ऐसी जगहों का चयन करना चाहिए, जहां का तापमान कम हो और वातावरण शांत हो। ऐसे में वन्यजीव अभ्यारण्यों का चुनाव करना बढ़िया निर्णय हो सकता है। ये जगहें न केवल आपको प्रकृति के करीब ले जाती हैं, बल्कि यहां आप विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों को भी देख सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में बताते हैं, जो गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं।

#1 शार्क द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित शार्क द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य एक लोकप्रिय घूमने की जगह है। यह अपने प्राकृतिक सुंदरता और समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। यहां पर आप डॉल्फिन को देख सकते हैं। यहां पर कई तरह के समुद्री जीव भी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटक विभिन्न गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि नाव की सवारी, गोता लगाना और मछली पकड़ना। यहां का शांत माहौल आपको सुकून का अनुभव कराएगा।

#2 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने विभिन्न पेड़-पौधों और जंगली जानवरों के लिए मशहूर है। यह उद्यान नीलगिरि पहाड़ों का हिस्सा है और यहां तेंदुआ, बाघ और हाथी आदि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर कई तरह के पक्षी भी देखे जा सकते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आयोजन किया जाता है, जिससे पर्यटक इन जंगली जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं।

#3 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े बाघ रिजर्व में से एक है। यहां पर बाघों को देखने का अनुभव अनोखा है, क्योंकि यह जगह बहुत ही सुंदर है और यहां पर जंगलों के बीच-बीच में तालाब हैं। इन तालाबों पर बाघों को पानी पीते या खेलते हुए देखना बहुत ही रोमांचक है। इसके अलावा यहां पर तेंदुआ, हिरण और जंगली सूअर आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।

#4 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने एक-सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यहां पर बड़ी संख्या में एक-सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर हाथी, बाघ और हिरण आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी का आयोजन किया जाता है, जिससे पर्यटक इन जंगली जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं।