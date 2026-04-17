सप्ताहांत पर नाश्ते में बनाएं ये 5 खास व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

सप्ताहांत पर नाश्ते में कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने का मन करता है। ऐसे में क्यों न कुछ ऐसे व्यंजन आजमाएं, जो न केवल स्वादिष्ट हों, बल्कि सेहतमंद भी हों। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खास व्यंजनों की विधि बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार या दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं। इन व्यंजनों की रेसिपी जानने के लिए आगे पढ़ें।

#1 आलू परांठा आलू परांठा उत्तर भारत का एक मशहूर व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा गूंध लें, फिर उबले हुए आलू को मैश करके उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को आटे की लोई में भरकर बेल लें और तवे पर घी लगाकर सेंक लें। यह गर्मागर्म आलू परांठा दही या अचार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप नाश्ते या दोपहर के खाने दोनों समय खा सकते हैं।

#2 मसाला डोसा मसाला डोसा दक्षिण भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर इन्हें पीसकर घोल बना लें। अब इस घोल को पतला करके तवे पर फैलाएं और बीच में आलू का मसाला भरें, जिसमें उबले हुए आलू, प्याज, सरसों, हरी मिर्च और करी पत्ते शामिल हों। इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#3 इडली इडली भी दक्षिण भारतीय खाने का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगोकर पीस लें, फिर इस मिश्रण को खमीर उठने के लिए छोड़ दें। कुछ घंटों बाद इस घोल को छोटे सांचों में डालकर भाप में पकाएं। इडली को नारियल की चटनी या सांभर के साथ गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ते के लिए एक सेहतमंद विकल्प है।

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#4 पोहा पोहा मध्यभारत का एक सरल और सेहतमंद नाश्ता है, जिसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। इसके लिए सबसे पहले चिउड़े धो लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें मूंगफली भूनें। इसके बाद उसमें राई, करी पत्ते और हरी मिर्च डालें। अब इसमें धुले हुए चिउड़े डालकर मिलाएं। ऊपर से बारीक कटा प्याज डालें और नमक, हल्दी पाउडर मिलाएं। इसे ढककर कुछ मिनट पकाएं ताकि सारी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।