हेलमेट को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके, बनी रहेगी चमक

हेलमेट को साफ करना एक जरूरी काम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हेलमेट न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि इसकी सही देखभाल भी बहुत जरूरी है। सही तरीके से साफ-सफाई करने से न केवल आपका हेलमेट लंबे समय तक टिकेगा, बल्कि यह आपके सिर को भी सुरक्षित रखेगा। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने हेलमेट को बेहतर तरीके से साफ कर सकते हैं।

#1 साबुन और पानी का करें इस्तेमाल हेलमेट को साफ करने के लिए सबसे पहले साबुन और पानी का घोल बनाएं। इसके लिए आप किसी भी हल्के धोने वाले पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें और उसे पूरे हेलमेट पर अच्छी तरह छिड़कें। अब एक मुलायम कपड़े या ब्रश की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें, खासकर उन जगहों पर जहां धूल या गंदगी जमा हो गई हो। इसके बाद साफ पानी से धो लें और सूखा दें।

#2 सिर की गंदगी हटाएं हेलमेट की अंदरूनी सतह पर अक्सर बालों और सिर की गंदगी जमा हो जाती है, जिसे साफ करना जरूरी है। इसके लिए आप एक मुलायम कपड़े या ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि रगड़ते समय ज्यादा जोर न लगाएं ताकि हेलमेट की अंदरूनी परत खराब न हो। अगर जरूरी हो तो आप हल्के साबुन का घोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गंदगी आसानी से हट जाएगी और आपका हेलमेट साफ हो जाएगा।

#3 बाहरी सतह को चमकाएं हेलमेट की बाहरी सतह को चमकाना भी बहुत अहम है। इसके लिए आप किसी अच्छे गुणवत्ता वाले चमकाने वाले उत्पाद का उपयोग करें, जो आपकी हेलमेट की चमक बनाए रखेगा। उत्पाद को पूरे हेलमेट पर समान रूप से लगाएं और कुछ मिनट तक सूखने दें। इसके बाद एक साफ कपड़े से हल्के हाथों से रगड़ें ताकि उत्पाद अच्छी तरह से सेट हो जाए। इससे न केवल आपका हेलमेट चमकदार बनेगा बल्कि उसकी सुरक्षा भी बढ़ेगी।

#4 हवा के छिद्रों को साफ रखें हेलमेट के हवा के छिद्रों को साफ रखना भी जरूरी है क्योंकि ये हवा आने-जाने में मदद करते हैं। इन छिद्रों में अक्सर धूल जमा हो जाती है, जिससे हवा का प्रवाह कम हो सकता है। इसके लिए आप किसी छोटे ब्रश या दांत साफ करने वाले टूल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे इन छिद्रों की गंदगी आसानी से निकल जाएगी। अगर जरूरी लगे तो आप हल्के साबुन का घोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।