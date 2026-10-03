बची हुई बटर पनीर की ग्रेवी का इस्तेमाल

बची हुई बटर पनीर ग्रेवी का इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, मिलेगा नया स्वाद

लेखन सयाली 03:19 pm Oct 03, 202603:19 pm

क्या है खबर?

बटर पनीर ग्रेवी एक बहुत ही पसंदीदा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। अक्सर जब यह सब्जी बच जाती है तो उसे दोबारा गर्म करके खा लिया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बची हुई बटर पनीर ग्रेवी से कई नए व्यंजन बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको 5 ऐसे आसान और स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप बची हुई बटर पनीर ग्रेवी से बना सकते हैं।