बची हुई बटर पनीर ग्रेवी का इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, मिलेगा नया स्वाद
क्या है खबर?
बटर पनीर ग्रेवी एक बहुत ही पसंदीदा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। अक्सर जब यह सब्जी बच जाती है तो उसे दोबारा गर्म करके खा लिया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बची हुई बटर पनीर ग्रेवी से कई नए व्यंजन बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको 5 ऐसे आसान और स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप बची हुई बटर पनीर ग्रेवी से बना सकते हैं।
#1
बटर पनीर पराठा
बची हुई बटर पनीर ग्रेवी को पराठे में भरकर एक नया व्यंजन बनाया जा सकता है। इसके लिए आटे में थोड़ी-सी सूजी मिलाकर गूंध लें, फिर छोटी-छोटी लोइ बनाकर बेल लें।
इसी दौरान इसमें ग्रेवी मिलाकर अच्छी तरह से गूंध लें। अब इन लोइयों को गर्म तवे पर डालकर दोनों तरफ से तेल या घी लगाकर सेंक लें।
इसके बाद इन पराठों को दही या अचार के साथ परोसें। यह तरीका आपके खाने को और भी मजेदार बना देगा।
#2
बटर पनीर चावल
अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में बटर पनीर ग्रेवी बची हुई है तो आप चावल बना सकते हैं।
इसके लिए बटर पनीर ग्रेवी को पके हुए चावल में मिला दें, फिर इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डालें, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां मिलाकर कुछ देर पकाएं। अब इसे गर्मा-गर्म परोसें।
यह चावल आपके खाने को नया स्वाद देगा और इसे और भी मजेदार बना देगा।
#3
बटर पनीर टिक्का
बटर पनीर टिक्का एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।
इसके लिए बची हुई बटर पनीर ग्रेवी में पनीर के छोटे-छोटे टुकड़े काटकर डाल लें, फिर इन्हें दही और मसालों के मिश्रण में भिगोएं।
इसके बाद इन्हें सीक पर लगाकर सेंके। यह टिक्का आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा और आपके खाने को एक नया ट्विस्ट देगा।
इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं।
#4
बटर पनीर रोल
बची हुई बटर पनीर ग्रेवी से रोल बनाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए मैदे या गेहूं के आटे से रोटी बना लें, फिर उसमें बची हुई सब्जी भर दें।
इसके बाद इसका रोल बना लें और इसे तवे पर हल्का-सा सेंक लें। अब इसे हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोसें।
यह रोल आपके खाने को नया स्वाद देगा और इसे और भी मजेदार बना देगा।
#5
बटर पनीर सैंडविच
अगर आपके पास थोड़ी मात्रा में बटर पनीर ग्रेवी बची हुई है तो आप उससे सैंडविच बना सकते हैं। इसके लिए ब्रेड के स्लाइस लें, फिर उन पर बची हुई सब्जी फैलाएं।
इसके बाद दूसरे स्लाइस से ढक दें। अब इस सैंडविच को टोस्टर या तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।
यह सैंडविच आपके खाने को नया स्वाद देगा और इसे और भी मजेदार बना देगा।