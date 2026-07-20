पहली बार जिम जा रहे हैं? शरीर को तैयार करने के लिए वार्म-अप करना न भूलें
क्या है खबर?
अगर आप पहली बार जिम जाने वाले हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करना न भूलें। वार्म-अप प्रक्रिया आपके शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने में मदद करती है और चोट लगने का खतरा कम करती है। वार्म-अप से आपका दिल तेजी से धड़कता है और मांसपेशियां लचीली होती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार वार्म-अप एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने पहले जिम सत्र से पहले कर सकते हैं।
#1
हल्की दौड़ लगाएं
जिम में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर हल्की दौड़ लगाना सबसे अच्छा तरीका है। यह आपके दिल की धड़कन बढ़ाता है और फेफड़ों को सक्रिय करता है।
5-10 मिनट तक धीमी गति से दौड़ें या टहलें, ताकि आपका शरीर गर्म हो जाए। इससे आपकी मांसपेशियां भी लचीली हो जाएंगी और आप बिना किसी चिंता के अपनी पहली एक्सरसाइज कर सकेंगे।
यह आपके शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका है।
#2
खिंचाव करें
अब जब आपने हल्की दौड़ लगा ली है तो खिंचाव करने का समय है। खिंचाव से आपकी मांसपेशियां लचीली होती हैं और चोट लगने का खतरा कम होता है।
हाथ, पैर, गर्दन और कमर की खिंचाव वाली एक्सरसाइज करें। हर खिंचाव को 15-20 सेकंड तक पकड़ें, ताकि मांसपेशियां पूरी तरह से खुल सकें।
यह प्रक्रिया आपके शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने में मदद करेगी और आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी।
#3
उछल-कूद करें
उछल-कूद एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को गर्म करती है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को खोलकर हाथों को ऊपर ले जाएं।
फिर कूदकर पैरों को वापस बंद करें और हाथों को नीचे लाएं। इसे लगातार 1-2 मिनट तक करें, ताकि आपका दिल तेजी से धड़कने लगे और शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो जाए।
इससे आपकी मांसपेशियां भी तैयार होंगी और आप अपनी पहली एक्सरसाइज बेहतर तरीके से कर सकेंगे।
#4
साइकिल चलाएं
साइकिल चलाना एक अच्छा तरीका है, जिससे आपके कूल्हे, पैर और पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। जमीन पर पीठ के बल लेटकर पैरों को ऐसे घुमाएं, जैसे आप साइकिल चला रहे हों।
इस स्थिति में हाथ पीछे की ओर सीधा रखें। इसे 1-2 मिनट तक लगातार करें, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से गर्म हो जाए।
इससे आपकी मांसपेशियां तैयार होंगी और आप बिना किसी चिंता के अपनी पहली एक्सरसाइज कर सकेंगे।
#5
उठक-बैठक करें
उठक-बैठक आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर का संतुलन सुधारता है। इसे करने के लिए पैरों को कंधों की चौड़ाई बराबर खोलकर खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए नीचे आएं जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों।
इसके बाद धीरे-धीरे ऊपर उठें। इसे 10-15 बार दोहराएं। इन सरल और असरदार वार्म-अप एक्सरसाइज को अपनाकर आप अपने पहले जिम सत्र को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं।