वर्कआउट से पहले वार्म-अप करना

पहली बार जिम जा रहे हैं? शरीर को तैयार करने के लिए वार्म-अप करना न भूलें

लेखन सयाली 01:25 pm Jul 20, 202601:25 pm

क्या है खबर?

अगर आप पहली बार जिम जाने वाले हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करना न भूलें। वार्म-अप प्रक्रिया आपके शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने में मदद करती है और चोट लगने का खतरा कम करती है। वार्म-अप से आपका दिल तेजी से धड़कता है और मांसपेशियां लचीली होती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार वार्म-अप एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने पहले जिम सत्र से पहले कर सकते हैं।