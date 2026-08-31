घर में रखी हैं कई पुरानी साड़ियां? उन्हें घर की सजावट में इस्तेमाल करने के तरीके

अगर आपके पास कुछ पुरानी साड़ियां हैं तो आप उनसे कुशन कवर बना सकती हैं। यह न केवल आपके सोफे को सजाएगा, बल्कि आपके लिविंग रूम को भी एक नया रूप देगा।

आप अलग-अलग रंग और डिजाइन वाली साड़ियों का मेल करके अनोखे कुशन कवर बना सकती हैं, जो आपके घर की सजावट को और भी खास बनाएंगे।

इसके अलावा आप साड़ियों से कुशन के आकार और पैटर्न में भी विविधता ला सकती हैं, जिससे वे और भी आकर्षक दिखें।