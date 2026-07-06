कमक्वाट को इन 5 तरीकों से करें भारतीय रसोई में इस्तेमाल, मिलेगा स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा
क्या है खबर?
कमक्वाट एक छोटा और खट्टा-मीठा फल है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आमतौर पर इसे सलाद या स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कई प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिनमें आप कमक्वाट का उपयोग कर सकते हैं। इन व्यंजनों से आपका खाना और भी मजेदार हो जाएगा।
#1
कमक्वाट का अचार
अचार तो हर घर की रसोई में बनता है, लेकिन क्या आपने कभी कमक्वाट का अचार चखा है? इसके लिए कमक्वाट को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें सरसों का तेल, मेथी दाना, सौंफ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गुड़ मिलाकर धूप में रखें। यह अचार न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि लंबे समय तक खराब भी नहीं होता। इसे आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं।
#2
कमक्वाट की चटनी
कमक्वाट की चटनी आपके खाने को मजेदार बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए कमक्वाट को बारीक काट लें और उसमें पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा गुड़ मिलाकर पीस लें। यह चटनी आपके खाने को नया स्वाद देगी और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। इसे आप समोसे या पकौड़े के साथ खा सकते हैं। यह साइड डिश के तौर पर भी बेहतरीन लगती है।
#3
कमक्वाट की सब्जी
अगर आप नई-नई सब्जियां खाने के शौकीन हैं तो कमक्वाट की सब्जी जरूर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट बना लें। अब इसमें कटे हुए कमक्वाट डालें और मसाले, जैसे हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह पकाएं। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन-C भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।
#4
कमक्वाट की मिठाई
अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो कमक्वाट की मिठाई जरूर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें कटे हुए कमक्वाट डालें और थोड़ी देर पकने दें। अंत में इसमें इलायची पाउडर मिलाकर ठंडा होने दें। इसके बाद इसे जमने दें और काटकर खाएं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें विटामिन-C भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
#5
कमक्वाट का जूस
गर्मियों में ठंडा-ठंडा जूस पीना किसे पसंद नहीं होता? अगर आप रोजाना एक ही तरह का जूस पीकर बोर हो चुके हैं तो क्यों न कमक्वाट का जूस आजमाएं? इसके लिए सबसे पहले कमक्वाट को छीलकर उसका रस निकाल लें। अब इसमें चीनी या शहद मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह जूस न केवल ताजगी देगा, बल्कि आपकी प्यास भी बुझाएगा। इन सभी व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने को नया स्वाद देंगे।