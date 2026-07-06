कमक्वाट से बनने वाले भारतीय व्यंजन

कमक्वाट को इन 5 तरीकों से करें भारतीय रसोई में इस्तेमाल, मिलेगा स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा

लेखन सयाली 05:50 pm Jul 06, 202605:50 pm

क्या है खबर?

कमक्वाट एक छोटा और खट्टा-मीठा फल है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आमतौर पर इसे सलाद या स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कई प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिनमें आप कमक्वाट का उपयोग कर सकते हैं। इन व्यंजनों से आपका खाना और भी मजेदार हो जाएगा।