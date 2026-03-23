स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है अदरक, जानिए इसके इस्तेमाल के 5 तरीके

अदरक एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई सेहत से जुड़े फायदों से भी भरपूर है। यह कई बीमारियों का प्राकृतिक इलाज कर सकता है। अदरक का उपयोग सर्दी-खांसी से लेकर पेट की समस्याओं तक में किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको अदरक के कुछ अनोखे और असरदार उपयोगों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं।

#1 अदरक की चाय का करें सेवन अदरक की चाय पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह न केवल आपको ऊर्जा देती है, बल्कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती है। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें चायपत्ती डालें और अच्छी तरह से उबालने दें। अब इसमें शक्कर मिलाकर छान लें। यह चाय पाचन क्रिया को सुधारने और सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकती है।

#2 पेट की समस्याओं का इलाज अदरक का सेवन पेट की कई समस्याओं का इलाज कर सकता है। अगर आपको गैस या पेट दर्द हो रहा हो तो एक टुकड़ा कच्चा अदरक चबाएं या उसका रस निकालकर पी लें। इससे तुरंत राहत मिलेगी। अदरक में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण पेट की सूजन को कम करते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं। इसके अलावा अदरक का सेवन पेट में गैस की समस्या को भी कम करता है, जिससे पेट दर्द में राहत मिलती है।

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#3 गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद गर्भवती महिलाओं के लिए अदरक बहुत फायदेमंद है। यह न केवल गर्भावस्था के दौरान होने वाली उल्टी और मतली को कम करता है, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। अदरक में मौजूद पोषक तत्व बच्चे के विकास में सहायक होते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने भोजन में अदरक शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अदरक का सेवन स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी लाभकारी होता है।

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#4 जुकाम और खांसी का इलाज जुकाम और खांसी होने पर अदरक का सेवन बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए एक कप पानी में थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें शहद मिलाकर पी लें। इससे गले की खराश दूर होती है और खांसी में राहत मिलती है। अदरक में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण सूजन कम करते हैं और सांस लेने में आराम पहुंचाते हैं। इसके अलावा अदरक का सेवन शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है।