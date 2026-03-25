गर्मियों के दौरान जीरे का इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

जीरा एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर रसोई में मौजूद होता है। इसे आमतौर पर सब्जियों और दालों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि जीरे का इस्तेमाल खाने के अलावा भी कई चीजों में किया जा सकता है? इसमें सूजन कम करने वाले, शरीर की सुरक्षा करने वाले और शुगर को नियंत्रित करने वाले गुण होते हैं, जिससे यह शरीर को कई फायदे पहुंचाता है।

#1 जीरे से बनाएं स्क्रब अगर गर्मियों के दौरान आपकी त्वचा तैलीय हो जाती है तो आप जीरे से स्क्रब बना सकते हैं। इसके लिए जीरे में नारियल का तेल मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। यह स्क्रब आपकी त्वचा से गंदगी को साफ करता है और रोमछिद्रों को बंद होने से रोकता है। इसके अलावा यह तैलीय त्वचा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। नियमित रूप से इस स्क्रब का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा कोमल और स्वस्थ रहती है।

#2 जीरा पाउडर बनाएं जीरा पाउडर आपके कई कामों में आ सकता है। इसे बनाने के लिए जीरे को सूखा भूनकर पीस लें और एयरटाइट डिब्बे में रख लें। इस पाउडर का इस्तेमाल आप कई व्यंजनों में कर सकते हैं। यह पाउडर न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह पाउडर आपके भोजन में एक अनोखा स्वाद भी जोड़ता है, जिससे आपका खाना और भी लाजवाब बन जाता है।

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#3 जीरे की चाय बनाएं जीरे की चाय एक सेहतमंद पेय है, जिसे आप गर्मियों में पी सकते हैं। इसके लिए एक कप पानी में थोड़ा सा जीरा डालकर उबालें और इसे छानकर पी लें। यह चाय आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी पहुंचाती है। इसके अलावा यह चाय आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखती है और गर्मियों में होने वाली कई समस्याओं से भी बचाती है। रोजाना इस चाय का सेवन करने से आपको कई लाभ मिलते हैं।

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#4 जीरे का तेल बनाएं जीरे का तेल बनाने के लिए जीरे को नारियल या बादाम के तेल में मिलाकर धीमी आंच पर गर्म करें। जब तक कि तेल अच्छी तरह से घुल न जाए तब तक इसे पकाते रहें। यह तेल आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे आप मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है। इसके अलावा यह तेल बालों को मजबूत और स्वस्थ भी बनाता है।