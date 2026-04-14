घर के लिए एक बेहतरीन सामग्री है बेकिंग सोडा, जानिए इससे क्या-क्या किया जा सकता 

आमतौर पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल केक और कुकीज बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह घर के कई कामों को आसान बनाने में भी मदद कर सकता है। बेकिंग सोडा की खासियत इसे एक बेहतरीन सफाई और दुर्गंध हटाने का विकल्प बनाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप घर में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके कई काम आसानी से कर सकते हैं।

#1 कपड़ों से बदबू दूर करने में है कारगर अगर कपड़ों में से बदबू आ रही है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके आप इसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कपड़े धोने वाले मशीन के ड्रायर में बेकिंग सोडा का एक छोटा चम्मच छिड़कें, इससे कपड़ों से आने वाली बदबू दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने गीले कपड़ों में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कपड़े धोने वाले पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं।

#2 गंदे बाथरूम को साफ करने के आएगा काम बाथरूम की टाइल्स और ग्राउट में जमी गंदगी को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले टाइल्स पर पानी छिड़कें और फिर एक चम्मच बेकिंग सोडा डालकर एक पुराने टूथब्रश से रगड़ें। इसके बाद गर्म पानी से टाइल्स को धो लें। अगर ग्राउट में गंदगी जमी है तो उसे हटाने के लिए बेकिंग सोडा के साथ सफेद सिरका मिलाकर लगाएं और फिर पानी से साफ करें।

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#3 गंदे जूते हो जाएंगे साफ जूते गंदे हो गए हैं तो उन्हें साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जूतों की सफाई करें, फिर एक कटोरी में बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को जूतों पर ब्रश से रगड़े और साफ पानी से धो दें। इसके बाद जूते को हवा वाले स्थान पर सुखा दें। इससे जूते साफ और ताजे दिखेंगे।

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#4 फ्रिज की बदबू होगी दूर फ्रिज में रखे खाने-पीने की चीजों से कई बार अजीब सी गंध आने लगती है। इसे दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी में पानी और बेकिंग सोडा मिलाकर फ्रिज में रख दें। आप चाहें तो फ्रिज में रखे खाने-पीने के सामान को भी इस मिश्रण से साफ कर सकते हैं। इससे फ्रिज की बदबू दूर हो जाएगी और फ्रिज भी साफ हो जाएगा।