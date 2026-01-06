अजरख साड़ी को इन 5 तरीकों से स्टाइल करें, लगेंगी बहुत खूबसूरत

राजस्थान की अजरख साड़ियां अपने अनोखे रंगों और डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। ये साड़ियां न केवल पारंपरिक बल्कि आधुनिक फैशन के भी अनुकूल होती हैं। अजरख की खासियत यह है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। आइए आज हम आपको अजरख साड़ियों को स्टाइल करने के पांच आसान तरीके बताते हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#1 पारंपरिक ब्लाउज के साथ पहनें अजरख साड़ी के साथ पारंपरिक ब्लाउज पहनना एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए आप हाथ से कढ़ाई वाले ब्लाउज का चयन कर सकती हैं, जो साड़ी के रंगों से मेल खाता हो। इससे आपका लुक और भी खास लगेगा। पारंपरिक ब्लाउज न केवल सुंदर दिखता है बल्कि यह आरामदायक भी होता है और आपके पूरे लुक को एक शाही अंदाज देता है। इस तरह का मेल आपको त्योहारों या विशेष अवसरों पर आकर्षक बनाएगा।

#2 विपरीत रंगों का उपयोग करें अगर आपकी अजरख साड़ी मुख्य रूप से नीले या हरे रंग की है तो आप इसके साथ पीले या नारंगी रंग का ब्लाउज चुन सकती हैं। ये रंग न केवल आपके लुक को अलग बनाएंगे बल्कि आपको एक खास आकर्षण भी देंगे। इसके अलावा आप इन रंगों के साथ मेल खाते झुमके भी पहन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी निखार देंगे। इस तरह का मेल आपको त्योहारों या विशेष अवसरों पर आकर्षक बनाएगा।

Advertisement

#3 पारंपरिक गहनों के साथ पहनें अजरख साड़ी के साथ पारंपरिक गहने पहनना एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने लुक को पूरा करने का। बड़े झुमके, चूड़ियां और हार मिलाकर आप अपने लुक को खास बना सकती हैं। पारंपरिक गहने न केवल आपके लुक को पूरा करते हैं बल्कि इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसके अलावा आप हाथ में कड़ा या ब्रेसलेट भी पहन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी निखार देगा।

Advertisement

#4 खुले बालों के साथ बनाएं जंचेगा खुले बालों के साथ अजरख साड़ी पहनना बहुत ही सुंदर लगता है। आप अपने बालों को हल्का सा घुंघराला कर सकती हैं या सीधे रख सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इसके अलावा आप बालों में फूल या हेयरपिन भी लगा सकती हैं, जो आपके लुक को और भी निखार देंगे। इस तरह का मेल आपको त्योहारों या विशेष अवसरों पर आकर्षक बनाएगा और आपको एक शाही अंदाज देगा।