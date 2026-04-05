गर्मियों में वाइड लेग जींस पहनकर पुरुष लगेंगे आकर्षक, इन 5 तरीकों से करें स्टाइल

पुरुषों के फैशन में वाइड लेग जींस पिछले कुछ सालों से छाई हुई हैं। ये जींस चौड़े पैर वाली और ढीली-ढाली होती हैं। ऐसे में इन्हें गर्मियों में पहनना आरामदायक होता है और इनमें गर्मी नहीं लगती। इस तरह की जींस को सही तरीके से स्टाइल करना करके सबसे स्टाइलिश लुक हासिल किया जा सकता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको वाइड लेग जींस को स्टाइल करने के 5 तरीके बताने वाले हैं।

#1 सफेद टी-शर्ट और शर्ट का मेल चुनें सफेद टी-शर्ट के साथ वाइड लेग जींस पहनना एक सुंदर और सादा तरीका है, जो हमेशा अच्छा लगता है। सफेद टी-शर्ट हर रंग की वाइड लेग जींस के साथ अच्छी लगती है और आपको एक साफ-सुथरा लुक देती है। इसके ऊपर से आधी बाजू वाली हल्के रंग की शर्ट लेयर करें और उसके बटन खुले रखें। इस आउटफिट को आप किसी भी अवसर पर पहन सकते हैं, चाहे वह कॉलेज जा रहे हों या दोस्तों के साथ बाहर जाना हो।

#2 हल्के रंग की शर्ट के साथ पहनें गर्मियों में नीली या हल्के गुलाबी जैसे हल्के रंग की शर्ट के साथ वाइड लेग जींस बहुत स्टाइलिश मेल लगती हैं। यह मेल न केवल आपको ताजगी भरा लुक देगा, बल्कि गर्मियों की उमस से भी राहत दिलाएगा। आप इन रंगों वाली फॉर्मल शर्ट पहनकर ऑफिस जा सकते हैं या उन्हें किसी भी कैजुअल मौके के लिए भी चुन सकते हैं। हल्के रंगों वाली शर्ट के साथ नीले रंग की जींस सबसे अच्छी लगती हैं।

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#3 प्रिंटेड शर्ट का चयन करें अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो प्रिंटेड शर्ट के साथ वाइड लेग जींस एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। फूलों या ज्योमेट्रिक पैटर्न वाली शर्ट आपके लुक को खास बनाएगी। इस तरह की शर्ट के साथ वाइड लेग जींस पहनने से आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। यह मेल न केवल आपको स्टाइलिश दिखाएगा, बल्कि गर्मियों की उमस से भी राहत दिलाएगा। इस तरह आप हर मौके पर अलग और खास दिख सकते हैं।

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#4 पोलो टी-शर्ट के साथ स्टाइल करें गर्मी के मौसम में पोलो टी-शर्ट भी बहुत ट्रेंड में रहती हैं। ये वाइड लेग जींस के साथ बहुत कूल और क्लासी लुक देती हैं। आप क्रीम, सफेद, नीले या पीले जैसे हल्के रंगों वाली पोलो टी-शर्ट का चुनाव कर सकते हैं, जो गर्मियों के लिए सही रहते हैं। ये टी-शर्ट आधी बाजू वाली होने की वजह से आपको गर्मी से भी बचा सकती हैं। इन्हें आप किसी भी मौके पर पहन सकते हैं, चाहे वह ऑफिस हो या पार्टी।