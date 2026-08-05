वेज सैंडल्स को इन 5 तरीकों से पहनकर आप लगेंगी खूबसूरत, सभी करेंगे आपकी तारीफ

ड्रेस के साथ वेज सैंडल्स पहनना एक बेहतरीन विचार हो सकता है। चाहे वह छोटी ड्रेस हो या लंबी, वेज सैंडल्स आपके पूरे लुक को खास बना सकती हैं।

अगर आप पार्टी में जा रही हैं तो चमकीले रंग की ड्रेस के साथ हल्के या मेल खाते रंग की वेज सैंडल्स चुनें। इससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा।

इसके अलावा अपनी ड्रेस के साथ मेल खाते हुए गहने भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी निखर जाएगा।