गिंगम प्रिंट वाली शर्ट को इन 5 तरीकों से करें स्टाइल, लगेंगी बेहद खूबसूरत

सर्दी के मौसम में या जब मौसम थोड़ा ठंडा हो तो डेनिम जैकेट के साथ गिंगम प्रिंट की शर्ट पहनना अच्छा रहता है। यह मेल आकर्षक और चलन में रहने वाला लुक देता है, जो हर किसी को पसंद आएगा।

आप काली या नीली डेनिम जैकेट के साथ सफेद या हल्के रंग की गिंगम प्रिंट की शर्ट पहन सकती हैं। इसके साथ आप काले रंग की जींस या लेगिंग भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।