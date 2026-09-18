पतझड़ के दौरान इन 5 तरीकों से पहनें बूट, मिलेगा आराम और स्टाइलिश लुक
क्या है खबर?
बूट न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि ये आपके फैशन स्टेटमेंट को भी बढ़ाते हैं। पतझड़ के मौसम में बूट का सही चयन और स्टाइलिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि आप ठंड से बच सकें और साथ ही स्टाइलिश भी दिखें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप पतझड़ के दौरान बूट को बेहतरीन तरीके से पहन सकती हैं। इन सुझावों से आपका लुक न केवल आकर्षक होगा, बल्कि आरामदायक भी रहेगा।
#1
जींस के साथ बूट
जींस के साथ बूट पहनना एक शानदार विकल्प है। आप अपनी पसंदीदा जींस के साथ काले या भूरे रंग के बूट पहन सकती हैं।
अगर आपकी जींस पतली फिटिंग की है तो ऊंची हील वाले बूट अच्छे लगते हैं, वहीं ढीली फिटिंग वाली जींस के साथ फ्लैट बूट अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप अपनी जींस के रंग के अनुसार बूट का रंग चुन सकती हैं, ताकि दोनों में अच्छा मेल हो।
#2
स्कर्ट के साथ बूट
स्कर्ट के साथ बूट पहनना थोड़ा अलग है, लेकिन यह बहुत ही आकर्षक लगता है। आप लंबी स्कर्ट के साथ काले रंग के एंकल लेंथ बूट पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक बहुत ही खास लगेगा।
इसके अलावा छोटी स्कर्ट के साथ भी बूट अच्छे लगते हैं, बस ध्यान रखें कि स्कर्ट बहुत छोटी न हो, ताकि आप आराम से चल सकें और स्टाइलिश भी दिखें।
इस तरह आप हर मौके पर शानदार दिखेंगी।
#3
ड्रेस के साथ बूट
ड्रेस के साथ बूट पहनना एक नया फैशन ट्रेंड बन गया है। अगर आप किसी पार्टी या खास मौके पर जा रही हैं तो अपनी ड्रेस के साथ एंकल लेंथ या मिड-कैल्फ बूट पहन सकती हैं।
इससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इसके अलावा आप अपनी ड्रेस के रंग के अनुसार बूट का चयन कर सकती हैं, जिससे आपका पूरा लुक संतुलित और आकर्षक दिखेगा।
इस तरह आप हर मौके पर शानदार दिखेंगी।
#4
लेगिंग्स के साथ बूट
लेगिंग्स के साथ बूट पहनना बहुत ही आरामदायक होता है। आप अपनी पसंदीदा लेगिंग्स के साथ फ्लैट या हील वाले बूट पहन सकती हैं।
यह संयोजन न केवल आरामदायक है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखता है। इसके अलावा लेगिंग्स के साथ लंबी जैकेट या ढीला स्वेटर पहनकर आप अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं।
इस तरह आप हर मौके पर शानदार दिखेंगी और आरामदायक भी महसूस करेंगी।
#5
जैकेट के साथ बूट
जैकेट के साथ बूट का मेल बहुत ही आकर्षक लगता है। आप अपनी पसंदीदा जैकेट के साथ एंकल लेंथ या मिड-कैल्फ बूट पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।
इसके अलावा आप अपनी जैकेट के रंग के अनुसार बूट्स का चयन कर सकती हैं, जिससे आपका पूरा लुक संतुलित और आकर्षक दिखेगा। इस तरह आप हर मौके पर शानदार दिखेंगी और आरामदायक भी महसूस करेंगी।
इस मौसम में भूरे बूट बहुत अच्छे लगते हैं।