गर्मियों में बोहो स्कर्ट पहनकर आप लगेंगी सबसे खूबसूरत, जानिए स्टाइलिंग के कुछ बेहतरीन टिप्स
क्या है खबर?
बोहो स्कर्ट एक ऐसा फैशनेबल परिधान है, जो आरामदायक और स्टाइलिश दोनों होता है। यह विशेष रूप से गर्मियों में पहनने के लिए आदर्श है, क्योंकि इसे पहनकर ठंडक मिलती है और स्टाइल से भी समझौता नहीं करना पड़ता। बोहो स्कर्ट कई रंग-बिरंगे पैटर्न, हल्के कपड़े और सुंदर रंगों में उपलब्ध रहती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 बेहतरीन तरीके बताएंगे, जिनसे आप इस स्कर्ट को स्टाइल कर सकती हैं।
#1
फूलों वाले टॉप के साथ पहनें
फूलों वाले टॉप बोहो स्टाइल के साथ बहुत अच्छे लगेंगे और यह आउटफिट गर्मी के लिए आदर्श होगा। ये न केवल देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इन्हें पहनकर आप खुद को तरोताजा महसूस कर सकती हैं। आप अपनी पसंद की डिजाइन में फूलों के प्रिंट वाले टॉप चुन सकती हैं। इसके साथ बालों में भी फूल लगा लें और जीवंत या मेल खाते रंगों वाले गहने पहनकर अपने लुक को पूरा करें।
#2
टैंक या ट्यूब टॉप के साथ स्टाइल करें
बोहो स्कर्ट के साथ ज्यादातर महिलाएं टैंक या ट्यूब टॉप ही पहनना पसंद करती हैं। ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हैं और हर महिला पर अच्छे लगते हैं। आप एकल रंग वाले ट्यूब या टैंक टॉप चुन सकती हैं और उसके साथ बोहो स्कर्ट कैरी कर सकती हैं। स्कार्फ वाला ट्यूब टॉप भी बोहो स्कर्ट के साथ खूब जंचता है। इसके साथ कमर पर पतली बेल्ट बांधें और हल्के जेवर पहनकर लुक में चार चांद लगाएं।
#3
डिजाइनर टॉप के साथ पेयर करें
बोहो स्कर्ट एक बहुमुखी परिधान है, जिसे आप कई तरह के डिजाइनर टॉप के साथ पहन सकती हैं। अगर आप कॉलेज जा रही हैं या रोजमर्रा वाला लुक चाहती हैं तो टी-शर्ट या बेबी टी के साथ इसे पहनें। खास मौकों पर आप इस स्कर्ट के साथ पेप्लम, ऑफ-शोल्डर, हॉल्टर नेक, क्रोशे, टाई अप और कॉर्सेट जैसे सुंदर डिजाइनर टॉप स्टाइल कर सकती हैं। इन्हें मौके और पसंद के मुताबिक चुना जा सकता है।
#4
शार्ट कुर्ती के साथ लगेगी सुंदर
अगर आप पारंपरिक लुक पसंद करती हैं और इसी के साथ जाना चाहती हैं तो बोहो स्कर्ट के साथ शार्ट कुर्ती पहन लें। यह लुक सादगी भरा और सुंदर लगेगा, जो कई मौकों पर पहनने के लिए आदर्श होगा। आप नए स्टाइल की स्लीवलेस, कॉर्सेट और बांधने वाले गले वाली शार्ट कुर्ती चुन सकती हैं। यह लुक बहुत ही ट्रेंडी होगा, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
#5
रंगों का मेल करें
बोहो स्टाइल में रंगों का मेल बहुत जरूरी होता है। आप विपरीत रंगों का उपयोग करके अपने लुक को खास बना सकती हैं, जैसे नीला और नारंगी या हरा और पीला आदि। इन रंगों का मेल करके आपका लुक और भी आकर्षक लगने लगेगा। इस तरह आप इन 5 आसान तरीकों से बोहो स्टाइल में स्कर्ट पहन सकती हैं, जो न केवल आपको स्टाइलिश दिखाएंगे, बल्कि आरामदायक भी महसूस कराएंगे।