इस साल काफी चलन में हैं स्लिप स्कर्ट, इन तरीकों से स्टाइल करके लगेंगी सुंदर

स्लिप स्कर्ट एक खास स्कर्ट है, जो इस साल बहुत चलन में आ रही है। यह स्कर्ट रेशम या सैटिन के कपड़े से बनी होती है और इसे आप अलग-अलग तरीकों से पहन सकती हैं। इसे खास मौकों पर पहनकर आप भीड़ से अलग और सबसे खूबसूरत नजर आ सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप स्लिप स्कर्ट को अलग-अलग मौकों पर पहन सकती हैं और हर बार सुंदर दिख सकती हैं।

#1 सफेद टैंक टॉप के साथ पहनें सफेद टैंक टॉप के साथ स्लिप स्कर्ट पहनना इस साल की गर्मियों में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। यह मेल न केवल सरल लगता है, बल्कि बहुत ही आकर्षक भी दिखता है। आप साधारण से सफेद टैंक टॉप के साथ जीवंत रंग और प्रिंट वाली स्लिप स्कर्ट पेयर कर सकती हैं। ऐसा टैंक टॉप चुनें, जिसकी लंबाई आपकी कमर से थोड़ा पहले ही खत्म होती हो। धूप से बचने के लिए ऊपर से एक लिनन शर्ट लेयर कर लें।

#2 ब्रालेट टॉप के साथ स्टाइल करें अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो ब्रालेट टॉप के साथ स्लिप स्कर्ट पहनें। यह लुक आपको एक अलग ही अंदाज देगा, जो काफी पश्चिमी होगा। ब्रालेट टॉप का रंग गर्मी के मौसम के हिसाब से ही चुनें। इस तरह का पहनावा खासतौर पर पार्टी या किसी खास मौके पर बहुत अच्छा लगता है। इसे पहनकर आप बेहद आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी दिखेंगी। इसके साथ लंबी हील वाली सैंडल पहनें।

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#3 फूलों वाले प्रिंट वाले टॉप के साथ मेल बैठाएं फूलों वाले प्रिंट वाले टॉप गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं, जिसके साथ स्लिप स्कर्ट सुंदर लगती है। यह मेल गर्मियों में ताजगी का एहसास दिलाता है और आपको भीड़ से अलग दिखाता है। आप फूलों वाले प्रिंट वाली शर्ट चुन सकती हैं या फिर डिजाइनर टॉप भी चुन सकती हैं। इस तरह के टॉप के साथ आपको एकल रंग वाली स्लिप स्कर्ट पहननी चाहिए, जो टॉप के प्रिंट से मेल खाती हो।

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