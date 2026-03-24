सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

आजकल बाजार में सब्जियां महंगी बिक रही हैं, ऐसे में उन्हें खरीदकर लाने के बाद सही से स्टोर करना जरूरी हो जाता है। अगर आप सब्जियों को सही तरीके से स्टोर करते हैं तो ये न केवल लंबे समय तक ताजा रहेंगी, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी रहेंगी। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

#1 पत्तेदार सब्जियों को ऐसे करें स्टोर पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, पत्तागोभी आदि को ताजा रखने के लिए सही तरीके से स्टोर करना चाहिए। इसके लिए पत्तेदार सब्जियों को पानी में धोकर पत्तियों को अलग कर लें। इसके बाद एक सूती कपड़े में पत्तियों को लपेटकर एक प्लास्टिक थैले में डालें और इसे फ्रिज में रखें। ध्यान रखें कि प्लास्टिक थैले में हवा के लिए थोड़ी जगह छोड़ी हो, इससे पत्तेदार सब्जियां ताजा बनी रहेंगी।

#2 अदरक और लहसुन को ऐसे करें स्टोर अदरक और लहसुन की कलियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इन्हें फ्रिज में रखें। ध्यान रखें कि अदरक और लहसुन की कलियों को किसी कागज के थैले में न रखें क्योंकि इससे ये जल्दी खराब हो सकती हैं। इन्हें फ्रिज में रखने से इनकी ताजगी बनी रह सकती है। हालांकि, ध्यान रखें कि अदरक और लहसुन की कलियों को किसी एयरटाइट डिब्बे में रखें, इससे ये एक-दो महीने तक ताजे बनी रहेंगी।

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#3 टमाटर को इस तरह करें स्टोर टमाटर में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसे भोजन में शामिल करना लाभदायक हो सकता है। हालांकि, टमाटर जल्दी सड़ जाते हैं इसलिए इन्हें स्टोर करने का तरीका भी अलग है। इसके लिए टमाटर को पानी से धोकर किसी सूती कपड़े से पोंछ लें, फिर इसे किसी कागज के थैले में रखें और फ्रिज में स्टोर करें।

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#4 प्याज को ऐसे करें स्टोर प्याज में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसे सलाद या सब्जी के तौर पर खाया जा सकता है। हालांकि, प्याज को स्टोर करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए प्याज को किसी सूती कपड़े से पोंछकर सूखी जगह पर रखें और इन्हें किसी कागज के थैले में रखें। अगर आप प्याज को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इन्हें किसी सूखी जगह पर रखें।