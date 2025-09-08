अपनी शादी की कांजीवरम साड़ी को इन तरीकों से रखें, नहीं होगी खराब

शादी के दिन हर लड़की चाहती है कि वह सबसे खूबसूरत दिखे और इसके लिए कांजीवरम साड़ी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह न केवल पारंपरिक होती है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले रेशम के धागे और सोने की जरी की कारीगरी इसे और भी खास बनाते हैं। हालांकि, साड़ी को सही तरीके से संभालना जरूरी है ताकि यह लंबे समय तक नई जैसी बनी रहे। आइए जानें कि कैसे इस तरह की साड़ी को संभालना है।

#1 कांजीवरम साड़ी को सही तरीके से मोड़कर रखें कांजीवरम साड़ी को मोड़कर रखना सबसे अच्छा तरीका है। इसे मोड़ने से पहले एक सूती कपड़े पर हल्का-सा पाउडर छिड़कें। इससे साड़ी में नमी नहीं आएगी और यह ताजा रहेगी। साड़ी को मोड़ते समय ध्यान रखें कि इसके पल्लू और पल्लू वाले हिस्से को अलग-अलग मोड़ें ताकि जरी की कारीगरी खराब न हो। इसके अलावा साड़ी को मोड़कर रखने से इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है और यह जल्दी खराब भी नहीं होगी।

#2 कांजीवरम साड़ी के लिए इस्तेमाल करें कपड़े का बैग कांजीवरम साड़ी को अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए कपड़े का आवरण बहुत जरूरी है। बाजार में कई तरह के कपड़े के बैग मिलते हैं, जो इस तरह की साड़ी को ढकने के लिए उपयुक्त होते हैं। कपड़े के बैग में साड़ी को रखने से धूल-मिट्टी और नमी दूर रहती है और यह लंबे समय तक नई जैसी बनी रहती है। इसके अलावा कपड़े का बैग साड़ी को फफूंद लगने से भी बचाता है।

#3 कांजीवरम साड़ी को हफ्ते में एक बार जरूर धोएं कांजीवरम साड़ी को साफ रखने के लिए उसे हफ्ते में एक बार जरूर धोएं। इसके लिए हल्के साबुन या शैंपू का इस्तेमाल करें, जो रेशम के लिए सही हो। साड़ी को धोते समय ठंडे पानी का उपयोग करें और इसे धूप में सुखाने से बचें क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप इसे छाया में सुखाएं ताकि इसकी चमक बरकरार रहे और जरी की कारीगरी भी खराब न हो।

#4 कांजीवरम साड़ी को स्टोर करें अलग-अलग हिस्सों में अगर आपकी अलमारी में अलग-अलग हिस्से बने हुए हैं तो आप अपनी कांजीवरम साड़ियों को अलग-अलग हिस्सों में रखें। इससे साड़ियों के आपस में उलझने या खिंचाव आने की संभावना कम हो जाती है। आप चाहें तो अलमारी के अलग-अलग हिस्सों में हल्के सूती कपड़े या प्लास्टिक की थैलियां भी रख सकते हैं, जिनसे साड़ियों की छाया बनी रहेगी और वे ताजगी महसूस करेंगी। इस तरह से आपकी सभी कांजीवरम साड़ियां अच्छी तरह स्टोर हो सकेंगी।