सोते समय करवटें बदलने की आदत सुधारना

बिस्तर पर करवटें बदलने की आदत को छोड़ने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 11:11 am Sep 19, 202611:11 am

क्या है खबर?

बिस्तर पर करवटें बदलना एक सामान्य आदत हो सकती है, लेकिन यह नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इस आदत को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर आप इसे सुधार सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार सुझाव देंगे, जिनसे आप बिस्तर पर करवटें बदलने की आदत को छोड़ सकते हैं और बेहतर नींद ले सकते हैं। इससे बार-बार नींद खराब होने की परेशानी भी हल होगी।