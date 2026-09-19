बिस्तर पर करवटें बदलने की आदत को छोड़ने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बिस्तर पर करवटें बदलना एक सामान्य आदत हो सकती है, लेकिन यह नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इस आदत को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर आप इसे सुधार सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार सुझाव देंगे, जिनसे आप बिस्तर पर करवटें बदलने की आदत को छोड़ सकते हैं और बेहतर नींद ले सकते हैं। इससे बार-बार नींद खराब होने की परेशानी भी हल होगी।
#1
सही गद्दा चुनें
आपके गद्दे का चयन आपकी नींद पर बड़ा असर डाल सकता है। एक ऐसा गद्दा चुनें, जो आपके शरीर के आकार और वजन के अनुसार हो।
इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सही स्थिति में रहेगी और आपको करवटें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा गद्दे की मोटाई और मुलायम बनावट भी महत्वपूर्ण होती है।
सही गद्दा न केवल आरामदायक होता है, बल्कि आपकी नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है।
#2
सही तकिया लगाएं
तकिये का सही चयन भी बहुत अहम होता है। ऐसा तकिया चुनें, जो आपकी गर्दन और सिर को सही सहारा दे सके।
इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपको करवटें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा तकिये की ऊंचाई और मुलायम बनावट भी महत्वपूर्ण होती है।
सही तकिया न केवल आरामदायक होता है, बल्कि आपकी नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है और आपको सुबह तरोताजा महसूस होता है।
#3
सोने का समय तय करें
हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना आपकी नींद की आदत को स्थिर बना सकता है। इससे आपका शरीर एक निश्चित समय पर सोने और जागने के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे आपको करवटें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नियमित समय पर सोने से आपकी आंतरिक घड़ी संतुलित रहती है और आप बेहतर नींद ले सकते हैं। इसके अलावा यह आदत आपके शरीर को आराम और तरोताजा महसूस कराती है।
#4
सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करें
सोने से पहले मोबाइल फोन, टैबलेट या टीवी देखने से बचें, क्योंकि इनकी रोशनी आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है। इसके बजाय किताब पढ़ें या ध्यान करें, ताकि आपका मन शांत हो जाए और आप आसानी से सो सकें।
इससे आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी और आपको करवटें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियमित रूप से यह आदत अपनाने से आपकी नींद में सुधार आएगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#5
मानसिक शांति बनाए रखें
सोने से पहले मानसिक शांति बहुत जरूरी होती है। गहरी सांस लें, ध्यान लगाएं या हल्की स्ट्रेचिंग करें, ताकि आपका मन शांत हो सके और आप आसानी से सो सकें।
इससे आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी और आपको करवटें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियमित रूप से यह अभ्यास करने से आपकी नींद में सुधार आएगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
मानसिक शांति बनाए रखने से आपकी नींद में सुधार आएगा।