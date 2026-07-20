जब आस-पास के लोग हों उग्र तो खुद को शांत रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो सबसे पहले गहरी सांस लें। यह आपके मन और शरीर को शांत करने में मदद करता है।

गहरी सांस लेने से हवा की मात्रा बढ़ती है, जिससे दिमाग ठंडा होता है और आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। इससे आपकी भावनाएं भी काबू में रहती हैं और आप स्थिति को समझने में सक्षम होते हैं।

गहरी सांस लेने से आपका तनाव भी कम होता है और आप अधिक संयमित महसूस करते हैं।