विदेश में यात्रा के दौरान इन 5 तरीकों से बचा सकते हैं पैसे

अगर आप विदेश में घूमने की योजना बना रहे हैं तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपका बजट बिगड़ सकता है। इसका कारण है कि कई लोग विदेश में अधिक खर्च करते हैं क्योंकि वहां के सामानों की कीमतें भारत के सामानों की कीमतों से अधिक होती हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप विदेश यात्रा के दौरान अपने खर्चों को कम कर सकते हैं।

#1 स्थानीय लोगों से जानें खाने की अच्छी जगहें जब आप किसी विदेशी जगह पर घूमने जाएं तो वहां के स्थानीय लोगों से खाने के लिए अच्छी जगहें पूछें क्योंकि वहां के लोग आपको बेहतरीन विकल्प दे सकते हैं। इसके अलावा आप यात्रा संबंधी वेबसाइटों या ऐप्स की मदद ले सकते हैं। यहां पर आपको स्वादिष्ट और सस्ते खाने वाले रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाएगा। यहां से आपको स्थानीय खाने के ठेलों और स्टॉल्स के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी।

#2 हवाई जहाज के टिकट को लेकर बरतें सावधानी अगर आप विदेश में घूमने के लिए हवाई जहाज के टिकट खरीदने वाले हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। पहले से ही टिकट खरीदें और उड़ान के लिए सही समय का चुनाव करें। बेहतर होगा कि आप सुबह या शाम की उड़ान बुक करें। इसके अलावा अगर आप अधिक सामान ले जा रहे हैं तो विमान सेवा द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सामान की सीमा के बारे में पता करें।

Advertisement

#3 स्थानीय परिवहन के तौर पर करें मेट्रो का इस्तेमाल अगर आप किसी विदेशी जगह पर घूमने के लिए गए हुए हैं तो वहां के स्थानीय परिवहन के तौर पर मेट्रो का इस्तेमाल करें। यह आपको सस्ते और आसानी से सभी जगहों तक पहुंचा सकती है। हालांकि, अगर मेट्रो की सुविधा वहां नहीं है तो बस या ट्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो टैक्सी की बजाय स्थानीय कैब सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Advertisement

#4 स्थानीय पैसे में करें लेनदेन जब आप किसी विदेशी जगह पर घूमने जाएं तो वहां की स्थानीय पैसे में ही लेनदेन करें क्योंकि इससे आप काफी पैसे बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप यूरोप घूमने जा रहे हैं तो वहां के पैसे यूरो है। ऐसे में यूरो में ही सभी चीजें खरीदें। इसके अलावा अगर आप किसी विदेशी जगह पर घूमने जा रहे हैं तो वहां के पैसे में ही लेनदेन करें।