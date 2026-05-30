अपनी शादी के लहंगे को इन तरीकों से दोबारा करें स्टाइल, सादगी भरा लगेगा आपका लुक

शादी का लहंगा एक ऐसी पोशाक है, जिसे हर महिला जीवनभर संजोकर रखना चाहती है। हालांकि, शादी के बाद इसे दोबारा पहनने का सोचते ही मन में कई सवाल उठते हैं। क्या इसे पार्टी में पहनना सही रहेगा? क्या यह ज्यादा बनावटी लगेगा? ऐसे कई सवाल मन में आते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी फैशन टिप्स बताएंगे, जिनसे आप अपनी शादी के लहंगे को दोबारा स्टाइल करके पहन सकती हैं।

#1 लहंगे को साधारण ब्लाउज के साथ पहनें शादी के लहंगा को साधारण ब्लाउज के साथ पहनना एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आपका लहंगा बहुत भारी कढ़ाई वाला है तो उसे हल्के ब्लाउज के साथ पहनें। इससे आपका लुक ज्यादा बनावटी नहीं लगेगा और आप आरामदायक भी महसूस करेंगी। इसके अलावा आप हल्के रंग के ब्लाउज का चयन कर सकती हैं, जो आपके लहंगे के रंग से मेल खाता हो। इससे आपका लुक सुंदर और संतुलित दिखेगा।

#2 लहंगे को अलग-अलग हिस्सों में मिलाएं आप अपनी शादी के लहंगे को अलग-अलग हिस्सों में मिलाकर नया लुक दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लहंगा 3 हिस्सों में बंटा हुआ है तो आप उसकी स्कर्ट को अलग करके उसे सफेद या किसी अन्य रंग की चोली के साथ पहन सकती हैं। इससे आपका लुक नया और आकर्षक लगेगा। इसके अलावा आप लहंगे के ब्लाउज को साधारण स्कर्ट, साड़ी या प्लाजो के साथ भी पहन सकती हैं, जिससे वह रोजमर्रा की पोशाक बन जाएगा।

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#3 लहंगे की स्कर्ट को अलग तरह से पहनें अगर आपकी शादी के लहंगे की स्कर्ट बहुत भारी है तो आप उसे अलग-अलग तरीके से पहनकर कई नए आउटफिट बना सकती हैं। आप उसे कुर्ता या टॉप के साथ पहन सकती हैं, जो आपके लहंगे के रंग से मेल खाता हो। इससे आपका लुक नया और आकर्षक लगेगा। इसके अलावा आप लहंगे की स्कर्ट को शार्ट कुर्ती या कोर्सेट टॉप के साथ भी पहन सकती हैं, जिससे वह रोजमर्रा की पोशाक बन जाएगा।

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#4 दुपट्टे को अलग तरीके से ओढ़ें दुपट्टा हमेशा से ही हर पारंपरिक पोशाक का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन उसे अलग तरीके से पहनने से आपका लुक नया और खास लगेगा। आप अपने शादी वाले दुपट्टे को अलग-अलग तरीकों से पहन सकती हैं, जैसे कि एक तरफ से कंधे पर डालकर या दोनों तरफ से कंधे पर ओढ़कर आदि। इससे आपका लुक और भी आकर्षक और अनोखा लगेगा। आप इसे किसी साड़ी के ऊपर भी ओढ़ सकती हैं।