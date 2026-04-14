अपने पार्टनर से झगड़ा हो जाए तो इन 5 तरीकों से स्थिति को संभालें

किसी भी रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और झगड़े भी रिश्तों का एक हिस्सा होते हैं। खासकर जब बात रोमांटिक रिश्तों की आती है तो झगड़े होना आम बात है। हालांकि, यह जरूरी है कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए इन झगड़ों को कैसे संभालते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने पार्टनर के साथ झगड़े के दौरान स्थिति को संभाल सकते हैं।

#1 शांत रहें झगड़े के दौरान सबसे पहले खुद को शांत रखें। गुस्से में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, जिसका पछतावा बाद में होता है। इसलिए, गुस्से में कुछ भी बोलने से बचें और गहरी सांस लें। खुद को शांत करने के लिए थोड़ी देर रुकें और सोच-समझकर बोलें। इससे न केवल आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बल्कि आपके पार्टनर के साथ बातचीत भी सही दिशा में बढ़ेगी।

#2 ध्यान से सुनें जब आपका पार्टनर कुछ कह रहा हो तो उसे ध्यान से सुनें। इससे आपको उसकी बातों को समझने में मदद मिलेगी और आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। कोशिश करें कि बीच में ही उसकी बात न काटें और उसे पूरा बोलने दें। इससे आपके रिश्ते में भरोसा और समझ बढ़ेगी। इसके अलावा सुनने से आप दोनों के बीच की गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं और झगड़े का समाधान जल्दी हो सकता है।

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#3 शब्दों का चयन सोच-समझकर करें झगड़े के दौरान शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, जो अपमानजनक या दुख देने वाले हों। इसके बजाय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, जो स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार हों और आपके पार्टनर को सम्मान दें। इससे न केवल आपके रिश्ते में सम्मान बना रहेगा, बल्कि दोनों पक्षों के बीच की गलतफहमियां भी कम होंगी और समस्या का समाधान जल्दी हो सकेगा।

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#4 समय निकालें अगर आप महसूस करते हैं कि झगड़ा बढ़ता जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएं। इससे दोनों को सोचने का समय मिलेगा और वे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप दोनों किसी मुद्दे पर असहमत हैं तो कुछ समय के लिए चुप रहकर या अलग होकर सोचें कि क्या आपका नजरिया सही है या नहीं। इससे आप दोनों शांत होकर समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे।