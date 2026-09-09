कपड़े पर लगे तेल के दाग को छुड़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
कपड़े पर तेल का दाग लगना एक आम समस्या है, खासकर खाना बनाते समय या किसी मशीन को ठीक करते समय। इन दागों को हटाने के लिए बाजार में कई महंगे साबुन और पाउडर मौजूद हैं, लेकिन आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इन्हें आसानी से साफ कर सकते हैं। ये तरीके न केवल सस्ते हैं, बल्कि असरदार भी हैं। आइए कपड़े पर लगे तेल के दाग को हटाने के 5 आसान तरीके जानें।
#1
खाने का सोडा है मददगार
खाने का सोडा हर रसोई में पाया जाता है और यह दाग हटाने में भी उपयोगी है। तेल के दाग को हटाने के लिए खाने के सोडे का पेस्ट बनाएं।
इसके लिए थोड़ा सा सोडा लें और उसमें पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को दाग पर लगाएं और करीब 15-20 मिनट तक छोड़ दें। सोडा दाग को सोख लेता है और उसे हल्का कर देता है।
इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें।
#2
नमक से करें सफाई
नमक भी एक अच्छा तरीका है, जो कपड़ों से दाग हटाने में मदद करता है। नमक में ऐसे गुण होते हैं, जो तेल को सोख लेते हैं।
तेल के दाग को हटाने के लिए नमक का पेस्ट बनाएं। इसके लिए थोड़ा नमक लें और उसमें पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।
इस पेस्ट को दाग पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर कपड़े को धोकर देखें, दाग हल्का हो जाएगा।
#3
सिरके का उपयोग करें
सिरका एक ऐसा घरेलू तरीका है, जो दाग हटाने में काफी असरदार होता है। इसमें ऐसा पदार्थ होता है जो दाग को कमजोर कर देता है।
तेल के दाग को हटाने के लिए सिरके को पानी में मिलाकर पतला कर लें। अब इसे दाग पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें।
सिरका दाग को हल्का कर देता है, जिससे वह आसानी से साफ हो जाता है। इसके बाद कपड़े को धो लें।
#4
लिक्विड साबुन का इस्तेमाल
लिक्विड साबुन एक अच्छा तरीका है, जो कपड़ों से तेल के दाग हटाने में मदद करता है। इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं, जो दागों को आसानी से साफ कर देते हैं।
दाग को साफ करने के लिए थोड़ा लिक्विड साबुन लें और उसे पानी में मिलाकर पतला कर लें। अब इसे दाग पर लगाएं और करीब 10 मिनट तक छोड़ दें, फिर कपड़े को धो लें।
यह तरीका न केवल दाग हटाएगा, बल्कि कपड़े को साफ और चमकदार बनाएगा।
#5
गर्म पानी से करें सफाई
गर्म पानी तेल के दाग को हटाने में काफी मददगार होता है। गर्म पानी में मौजूद गर्मी दाग को कमजोर कर देती है।
दाग को साफ करने के लिए कपड़े को गर्म पानी में भिगो दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़कर धो लें। यह तरीका खासतौर पर मोटे कपड़ों के लिए उपयोगी है।
इन उपायों को अपनाकर आप अपने कपड़ों को साफ-सुथरा रख सकते हैं।