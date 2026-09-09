कपड़े पर लगे तेल के दाग को छुड़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

खाने का सोडा हर रसोई में पाया जाता है और यह दाग हटाने में भी उपयोगी है। तेल के दाग को हटाने के लिए खाने के सोडे का पेस्ट बनाएं।

इसके लिए थोड़ा सा सोडा लें और उसमें पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को दाग पर लगाएं और करीब 15-20 मिनट तक छोड़ दें। सोडा दाग को सोख लेता है और उसे हल्का कर देता है।

इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें।