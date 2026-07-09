कपड़ों पर लगे चिकनाई के दाग छुड़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
कपड़ों पर चिकनाई के दाग लगना एक आम समस्या है, खासकर जब बात खाना पकाने या तेलीय चीजें खाने से जुड़ी हो। ये दाग दिखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कपड़ों पर लगे चिकनाई के दागों को आसानी से साफ कर सकते हैं और अपने कपड़ों को नए जैसा बना सकते हैं।
#1
बर्तन धोने वाले साबुन का करें इस्तेमाल
बर्तन धोने वाले साबुन का इस्तेमाल करके आप आसानी से कपड़ों पर लगे चिकनाई के दागों को साफ कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी मात्रा में साबुन को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इससे दाग जल्दी हट जाता है और कपड़ा पहले जैसा साफ हो जाता है। यह तरीका सभी प्रकार के कपड़ों पर असरदार होता है और आपके कपड़ों को नया जैसा बना सकता है।
#2
खाने का सोडा आएगा काम
खाने का सोडा एक प्राकृतिक सफाई करने वाला है, जो चिकनाई के दागों को हटाने में काफी मदद कर सकता है। इसके लिए एक चम्मच खाने के सोडे को थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इसे दाग वाले हिस्से पर रगड़ें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग पूरी तरह हट जाएगा और कपड़ा पहले जैसा साफ हो जाएगा।
#3
सिरका भी है असरदार
सिरका एक ऐसा घरेलू उपाय है, जो कपड़ों से चिकनाई के दाग हटाने में बहुत प्रभावी होता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में आधा कप सिरका मिलाकर उसमें दाग वाला कपड़ा डाल दें और 30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें। सिरका न केवल दागों को साफ करता है, बल्कि कपड़ों की गंध को भी दूर करता है और उन्हें ताजगी भरा बनाता है।
#4
नमक का करें उपयोग
नमक का उपयोग कर आप अपने कपड़ों पर लगे चिकनाई के दागों को आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा नमक दाग पर लगाकर उसे हल्के हाथों से रगड़ें और 10-15 मिनट छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। नमक न केवल दाग को निकालता है, बल्कि कपड़ों की ताजगी भी बनाए रखता है और उन्हें नया जैसा बना देता है। यह तरीका सभी प्रकार के कपड़ों पर असरदार होता है।
#5
लिक्विड डिटर्जेंट भी है असरदार
लिक्विड डिटर्जेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो विशेष रूप से चिकनाई के दाग हटाने में मदद करता है। इसके लिए थोड़ी मात्रा में लिक्विड डिटर्जेंट को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाता है और कपड़ा पहले जैसा साफ हो जाता है। यह तरीका सभी प्रकार के कपड़ों पर असरदार होता है और कपड़ों को नया जैसा बना सकता है।