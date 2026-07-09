कपड़ों पर लगे चिकनाई के दाग छुड़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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लिक्विड डिटर्जेंट भी है असरदार

लिक्विड डिटर्जेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो विशेष रूप से चिकनाई के दाग हटाने में मदद करता है। इसके लिए थोड़ी मात्रा में लिक्विड डिटर्जेंट को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाता है और कपड़ा पहले जैसा साफ हो जाता है। यह तरीका सभी प्रकार के कपड़ों पर असरदार होता है और कपड़ों को नया जैसा बना सकता है।