मानसून का सबसे पसंदीदा पकवान है भुट्टा, इसका इन 5 तरीकों से लें आनंद

मानसून के दौरान भुट्टा खाना हर किसी को पसंद होता है, चाहे वे बच्चे हों या बड़े। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। मानसून में होने वाली बीमारियों से बचाने में भी यह मदद करता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और मजेदार तरीके बताते हैं, जिनसे आप मानसून के दौरान भुट्टे का आनंद ले सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने खान-पान में नया ट्विस्ट भी ला सकते हैं।

#1 भूनकर लें मजा भुने हुए भुट्टे का मजा लेना मानसून के दौरान एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले भुट्टे के छिलके को हटा लें और उसके ऊपर हल्का-सा मक्खन लगा दें। इसके बाद आंच पर इसे रखें और धीरे-धीरे पंखे आदि से हवा करते हुए इसे भून लें। इसे लगातार घुमाते हुए ही भूनें, ताकि सभी दाने अच्छी तरह से पक जाएं। अगर आप चाहें तो इसे उबालकर भी खा सकते हैं।

#2 बनाकर खाएं टिक्की भुट्टे की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू, पके हुए भुट्टे यानि स्वीट कॉर्न, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को मिलाकर टिक्कियां तैयार करें। इसके बाद इन्हें तवे पर हल्का-सा तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा भी होती है। इसका आनंद चटनी के साथ लिया जा सकता है।

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#3 भुट्टे का सलाद आएगा पसंद भुट्टे का सलाद एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उबले हुए भुट्टे के दानों को कटी हुई सब्जियों, जैसे खीरा, टमाटर और प्याज आदि के साथ मिलाएं। इसमें नींबू का रस, जैतून का तेल और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। यह सलाद न केवल ताजा लगता है, बल्कि इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा भी होती है। साथ ही इसे खाने से फाइबर भी मिलता है।

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#4 भुट्टे की चाट होती है लजीज भुट्टे की चाट मानसून के दौरान एक मजेदार स्नैक हो सकता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू, पके हुए भुट्टे के दाने और कटी हुई खीरा और टमाटर जैसी सब्जियों को मिला लें। इसके बाद उसमें चाट मसाला, नींबू का रस और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। इस चाट में आपको विभिन्न स्वाद मिलेंगे, जो आपके मुंह में पानी ला देंगे। आप इसमें दही और चटनी भी डाल सकते हैं।