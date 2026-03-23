डाइट में से नमक कम करना है? अपनाएं ये 5 तरीके

ज्यादा नमक का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और किडनी की समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए हमें अपनी डाइट में नमक की मात्रा को कंट्रोल करना चाहिए। इस लेख में हम कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी डाइट में नमक को कम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप बिना किसी परेशानी के नमक का सेवन घटा सकते हैं।

#1 घर का बना खाना खाएं घर का बना खाना हमेशा सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें कितना नमक है, यह पता लगाना मुश्किल होता है। घर पर खाना बनाते समय आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको कितना नमक डालना है। इस तरह आप अपने खाने में नमक की मात्रा कंट्रोल कर सकते हैं और सेहतमंद खाने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा घर का खाना ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

#2 लेबल पढ़ें जब भी आप पैकेट में बंद खाना खरीदें तो उसके लेबल को ध्यान से पढ़ें। कई बार हमें पता नहीं चलता कि खाने में कितना नमक है। लेबल पर दी गई जानकारी से आपको सही पता चलता है कि किस चीज में कितना नमक है। इस जानकारी के आधार पर आप अपने खाने का चयन बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अनजाने में ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थों से बच सकते हैं।

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#3 मसालों का करें उपयोग नमक की जगह आप कई तरह के मसालों का उपयोग करके अपने खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर आदि मसाले न केवल आपके खाने को स्वादिष्ट बनाएंगे बल्कि सेहतमंद भी रहेंगे। इन मसालों का उपयोग करने से आपको नमक की कमी महसूस नहीं होगी और आपका खाना भी स्वादिष्ट बनेगा। इसके अलावा ये मसाले आपके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाएंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेंगे।

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#4 ताजे फल और सब्जियां खाएं ताजे फल और सब्जियां न केवल आपके शरीर को पोषण देती हैं बल्कि उनमें प्राकृतिक मिठास होती है, जिससे आपको नमक की कमी महसूस नहीं होगी। इनका सेवन करने से आपकी सेहत भी बेहतर रहती है और आप ताजगी महसूस करते हैं। ताजे फल और सब्जियां विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होती हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा इनका सेवन करने से आपको ऊर्जा भी मिलती है।