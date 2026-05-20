इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को गर्मी से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मी का कहर बढ़ने के कारण कई राज्यों में लू और हीटवेव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और इस कारण लोग पसीने और गर्मी से परेशान हैं। इनसे राहत पाने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपना रहे हैं, जिनमें से एक है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते समय भी कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हीटवेव से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।

#1 उपकरणों को रखें ठंडा गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गर्मी बढ़ सकती है और इससे उपकरण खराब हो सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ऐसे ठंडे स्थान पर रखें, जहां हवा का अच्छा प्रवाह होता हो। अगर आपको अपने उपकरणों को ठंडा रखने के लिए कुछ नहीं सूझ रहा है तो इन्हें किसी पंखे के पास रख दें। इससे उपकरणों को ठंडक मिलेगी और गर्मी के कारण खराब होने की संभावना भी कम हो जाएगी।

#2 उपकरणों को रखें ढककर अगर आपके पास फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टीवी और लैपटॉप जैसे उपकरण हैं तो इन्हें किसी गत्ते या प्लास्टिक की चादर से ढक कर रखें। इससे उपकरणों को धूल-मिट्टी और अन्य गर्मी से होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचाया जा सकता है। हालांकि, इन उपकरणों को ज्यादा देर तक ढक कर न रखें क्योंकि इससे भी गर्मी बढ़ सकती है और उपकरण खराब होने की संभावना बढ़ सकती है।

Advertisement

#3 उपकरणों को करें अनप्लग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बिजली के प्लग से निकाल दें। इससे न केवल उपकरणों को नुकसान पहुंचाने वाली गर्मी उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाएगी, बल्कि आपके बिजली के बिल पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा प्लग से निकालने से उपकरणों में बिजली के झटके की समस्या भी नहीं होगी और इससे उपकरणों के खराब होने की संभावना भी कम हो जाएगी।

Advertisement

#4 सॉकेट में लगे स्विच को करें बंद अगर आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसका स्विच सॉकेट में लगा रहता है तो उसे गर्मियों में हमेशा सॉकेट से निकालकर ही रखें। ज्यादा तापमान और नमी के कारण सॉकेट में बिजली लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा सॉकेट में लगे स्विच के कारण उपकरणों में करंट आने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे उपकरण खराब हो सकते हैं।