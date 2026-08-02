ऑफिस में मेकअप को टिकाए रखना

ऑफिस में काम करते समय मेकअप को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 10:44 am Aug 02, 202610:44 am

क्या है खबर?

ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हुए मेकअप का बिगड़ना एक आम समस्या है। कई बार पसीना, हवा और अन्य कारणों से हमारा मेकअप खराब हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने मेकअप को पूरे दिन बनाए रख सकते हैं और अपने चेहरे को ताजगी का अहसास करा सकते हैं। इन सुझावों से आपका मेकअप न केवल लंबे समय तक टिकेगा, बल्कि आपको ताजगी का अहसास भी कराएगा।