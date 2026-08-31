घर में बिजली से लगने वाली आग को रोकने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बिजली के उपकरणों का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप माइक्रोवेव, इस्त्री या हेयर ड्रायर आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह से बंद करने के बाद ही प्लग से निकालें।

इसके अलावा ज्यादा उपकरणों को एक ही प्लग में लगाने से बचें क्योंकि इससे ज्यादा भार पड़ सकता है, जो आग का कारण बन सकता है।

यह सुनिश्चित करें कि उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए सही तरीके अपनाएं।