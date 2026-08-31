घर में बिजली से लगने वाली आग को रोकने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बिजली से लगने वाली आग के कारण हर साल भारत में कई लोगों की जान जाती है। इसके साथ ही लाखों रुपये की संपत्ति भी जलकर राख हो जाती है। हालांकि, कुछ सरल उपायों को अपनाकर इस खतरे से बचा जा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपने घर को बिजली से लगने वाली आग से सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
वायरिंग की जांच कराएं
अगर आपके घर की बिजली की तारें पुरानी हैं तो उन्हें समय-समय पर जांच कराना जरूरी है। इससे किसी भी तरह की समस्या का पता चल सकता है और उसे ठीक किया जा सकता है।
इसके अलावा अगर आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो वहां की तारों की जांच भी कराएं। बेहतर होगा कि आप घर की वायरिंग खुद न करें, बल्कि किसी अनुभवी व्यक्ति से कराएं।
#2
उपकरणों का सही उपयोग करें
बिजली के उपकरणों का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप माइक्रोवेव, इस्त्री या हेयर ड्रायर आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह से बंद करने के बाद ही प्लग से निकालें।
इसके अलावा ज्यादा उपकरणों को एक ही प्लग में लगाने से बचें क्योंकि इससे ज्यादा भार पड़ सकता है, जो आग का कारण बन सकता है।
यह सुनिश्चित करें कि उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए सही तरीके अपनाएं।
#3
ज्यादा भार से बचें
ज्यादा भार यानी एक ही प्लग में ज्यादा उपकरणों का इस्तेमाल करना। इससे न केवल आग लगने का खतरा बढ़ता है, बल्कि उपकरण भी खराब हो सकते हैं। इसलिए हमेशा एक ही प्लग में एक ही उपकरण लगाएं।
इसके अलावा अगर आपके पास ज्यादा उपकरण हैं तो उन्हें अलग-अलग प्लग में लगाएं या फिर पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल करें, जो ज्यादा भार से बचाव करता हो। यह आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
#4
एक्सटेंशन कॉर्ड का सही उपयोग करें
अगर आपको एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसका सही उपयोग करें।
कभी भी एक ही एक्सटेंशन कॉर्ड में ज्यादा उपकरण न लगाएं और अगर कोई उपकरण ज्यादा बिजली लेता है तो उसकी अलग से एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा एक्सटेंशन कॉर्ड को हमेशा साफ-सुथरा रखें और उसमें किसी भी तरह की खराबी होने पर उसका उपयोग न करें। यह सुनिश्चित करें कि एक्सटेंशन कॉर्ड से जुड़ी सभी बातें समझें।
#5
आग बुझाने का साधन रखें
आग बुझाने का साधन घर में होना बहुत जरूरी है। इसे सही जगह पर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इसका इस्तेमाल किया जा सके।
आग बुझाने के साधन जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, पानी से भरी बाल्टी आदि घर में रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर को बिजली से लगने वाली आग से सुरक्षित रख सकते हैं।